肝基會31周年 許金川憶特權疫苗被傳訊：好險我不像柯P一去不回

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肝病防治學術基金會成立已屆31年，今天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生，藝人白嘉莉（左起）、肝基會董事長許金川、伯仲文教基金會董事長吳伯雄一起切慶生蛋糕。記者邱德祥／攝影
肝病防治學術基金會成立已屆31年，今天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生，藝人白嘉莉（左起）、肝基會董事長許金川、伯仲文教基金會董事長吳伯雄一起切慶生蛋糕。記者邱德祥／攝影

肝基會今年成立滿31周年，今天舉行周年慶活動，董事長許金川提到，4年前發生好心肝為志工打疫苗事件，6月份最高行政法院判決肝基會勝訴，免罰200萬元，當時他從下午5時至北檢應訊，直到半夜2、3點才回家，「好險我不像柯P一去不回」；對因為疫苗事件受委屈的志工，他至今深感抱歉。衛福部長邱泰源則說，他鮮少看到許教授談自己的委屈，好在最後司法仍還給他正義。

許金川表示，除好心肝診所以外，基金會另一家診所好甘心診所，2天前也接到判決書，被判勝訴免罰，這必須感謝衛生局前局長陳彥元、現任局長黃建華包容；當時，他曾看到台大醫院志工，在該院打了疫苗，好心肝診所志工人數達2、3百人，分早、中、晚排班，為何台大志工可打疫苗，好心肝志工卻不行？

許金川回憶，當時他下午5時被叫到北檢訊問，因沒有胃口，婉拒檢方提供的排骨便當，沒想到罹患糖尿病的他，到半夜10、11時左右，開始因為低血糖頭暈，向書記官索取糖果，補充血糖，吃了兩次，至半夜2、3時才終於回家，因這次經驗，日後他交代診所同仁，要視病猶親，絕不能讓病人挨餓，至今好心肝診所提供病人免費咖啡、牛奶及三明治。

邱泰源說，他擔任住院醫師時，許金川教授每天晚上9時許都還在醫院照顧病人，許金川恩師宋瑞樓教授，每次查房都告訴年輕醫師，「把病人照顧好，名利自然就好」，這影響他從醫理念，在10多年醫師公會理事長任內，向全台醫師灌輸這項理念，沒想到擔任部長後，「不僅沒有利，名也很慘」，最近他事情做愈多，被罵得也愈多。

邱泰源表示，他近期被立委質詢，為何自殺重回十大死因，幕僚傳訊說原因是新冠肺炎退出十大死因，但他仔細一看，除新冠退出以外，慢性肝病、肝硬化死亡率降低，離開十大死因，在死因排名第12名，也是把自殺擠上去的原因，死因分析是國家衛生重要指標，肝病死因排名後退，代表各界努力成果，讓肝病死亡率一直降低。

肝基會31周年慶影片

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

相關新聞

護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班...

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

全球塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩...

