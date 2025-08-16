快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗！擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

影／肝基會31周年 推全民腹部超音波目標滅肝病

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
肝病防治學術基金會成立已屆31年，今天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生，藝人白嘉莉（左起）、肝基會董事長許金川、伯仲文教基金會董事長吳伯雄一起切慶生蛋糕。記者邱德祥／攝影
肝病防治學術基金會成立已屆31年，今天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生，藝人白嘉莉（左起）、肝基會董事長許金川、伯仲文教基金會董事長吳伯雄一起切慶生蛋糕。記者邱德祥／攝影

肝病防治學術基金會成立已屆31年，今天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生。會場除頒發宋瑞樓教授傑出研究特別獎、另頒優秀學術論文獎、學術研究獎助金鼓勵年輕學者從事研究，促進醫療進步發展。

31年前，台灣曾經是一個每5個成人就有1位是B肝帶原者的土地，1986年宋瑞樓教授擔任衛生署肝炎防治委員會主任委員，推動台灣新生兒全面注射B肝疫苗，獲得行政院科技顧問組李國鼎政務委員大力支持，經行政院孫運瑜院長拍板定案後執行。使得台灣新一代年輕人的B肝帶原率已從約15%下降至1%以下，但40歲以上的帶原者成了必須特別關注的一群朋友。

肝基會民國83年成立，85年開始全國跑透透，在善心和愛心人士的贊助下，早年在各地與地方衛生主管單位合作舉辦免費肝病篩檢，所到之處都是萬人空巷。踏遍全台各地，本島、外島、離島舉辦免費肝病篩檢之目的，在於提醒國人對沉默的殺手肝病的重視。

31年來，肝基會已迎來另外兩個宗旨不同的全民健康基金會和好心肝基金會成立並相輔相成，為國人健康做最大的努力。2021年3月肝基會推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」活動起跑，今年7月再度串聯全台灣北、中、南、東含外島金門、馬祖、離島澎湖，共 30家醫療院所同步腹超活動，希望成為「全民運動」。呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，年滿40歲以上民眾，每年都應該做做腹部超音波檢查，能早期發現肝癌，予以根治，避免遺憾。

董事長許金川教授表示，肝病防治學術基金會走過31年。肝基會相信，多匯聚一分愛心，前行之路就多一分明亮。希望大家攜手同行，齊心推進「今年超了沒？」，再陡峭的高峰，也能一步步攀上，再艱難的挑戰，也能勇敢跨越，讓臺灣早日成為沒有肝病的國度。

台大醫學院外科黃凱文教授（左二）與台大醫學院小兒科陳慧玲教授（右二）獲得宋瑞樓教授傑出研究特別獎。記者邱德祥／攝影
台大醫學院外科黃凱文教授（左二）與台大醫學院小兒科陳慧玲教授（右二）獲得宋瑞樓教授傑出研究特別獎。記者邱德祥／攝影
肝病防治學術基金會31周年慶，衛福部長邱泰源（圖）出席致詞。記者邱德祥／攝影
肝病防治學術基金會31周年慶，衛福部長邱泰源（圖）出席致詞。記者邱德祥／攝影

肝病 朋友 衛生署

延伸閱讀

消除C肝提前達標 邱泰源：接下來將努力根除B肝

中信反毒十年 「拾光島」展成果

女兒出生被判撐不過7天 羅慧夫基金會助母度難關

遠東集團、元智大學與唐氏症基金會聯手合作 將唐寶寶作品設計成商品

相關新聞

護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班...

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

全球塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩...

坦言過去沒做好 環長促大型光電案場總體檢

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分光電板嚴重毀損，引發民眾對綠能疑慮。環境部長彭啓明昨接受廣播節目專訪時坦言，過去程序沒做好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。