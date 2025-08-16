影／肝基會31周年 推全民腹部超音波目標滅肝病

肝病防治學術基金會成立已屆31年，今天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生。會場除頒發宋瑞樓教授傑出研究特別獎、另頒優秀學術論文獎、學術研究獎助金鼓勵年輕學者從事研究，促進醫療進步發展。

31年前，台灣曾經是一個每5個成人就有1位是B肝帶原者的土地，1986年宋瑞樓教授擔任衛生署肝炎防治委員會主任委員，推動台灣新生兒全面注射B肝疫苗，獲得行政院科技顧問組李國鼎政務委員大力支持，經行政院孫運瑜院長拍板定案後執行。使得台灣新一代年輕人的B肝帶原率已從約15%下降至1%以下，但40歲以上的帶原者成了必須特別關注的一群朋友。

肝基會民國83年成立，85年開始全國跑透透，在善心和愛心人士的贊助下，早年在各地與地方衛生主管單位合作舉辦免費肝病篩檢，所到之處都是萬人空巷。踏遍全台各地，本島、外島、離島舉辦免費肝病篩檢之目的，在於提醒國人對沉默的殺手肝病的重視。

31年來，肝基會已迎來另外兩個宗旨不同的全民健康基金會和好心肝基金會成立並相輔相成，為國人健康做最大的努力。2021年3月肝基會推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」活動起跑，今年7月再度串聯全台灣北、中、南、東含外島金門、馬祖、離島澎湖，共 30家醫療院所同步腹超活動，希望成為「全民運動」。呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，年滿40歲以上民眾，每年都應該做做腹部超音波檢查，能早期發現肝癌，予以根治，避免遺憾。