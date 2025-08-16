林口長庚醫院出席美國台灣形象展 展現醫療實力

2025美國台灣形象展（Taiwan Expo USA 2025）於8月14日至16日，在美國達拉斯舉行，由我國外貿協會主辦，智慧醫療專區特別邀請林口長庚醫院參展，全面展現其在智慧醫療與數位健康領域的深厚實力。

林口長庚本次展出涵蓋AI、5G、3D列印、遠距照護等核心技術，總計18項臨床應用成果，體現台灣醫療科技的創新能量，更堪稱代表國家實力的「醫療級精品」，充分呼應本次展覽「台灣形象」的主軸，展現我國智慧醫療的國際競爭力。

林口長庚醫院此行共展出智慧醫療18項亮點和AI驅動臨床應用，團員包括兒童骨科主任高軒楷(左1)、肝臟移植外科系主任詹昆明(左2)、影像診療部主任王俐人(右3)、團長溫明賢(右1)等人。長庚醫院／提供 林口長庚醫院此行團長、教授溫明賢教授表示，本次展出亮點包括：數位病理AI平台 EasyPath（具台灣美國專利）：2021年起病理玻片100%數位化，由AI自動篩出問題病例、標示病變組織且輔助判定。自行建置的病理訓練平台目前已開發7項模組於臨床應用，協助醫師進行數位病理判讀。此外，還能協助計算細胞DNA螢光原位雜交的結果，如與乳癌治療預後相關的HER2基因判斷，已應用癌症淋巴轉移檢出等臨床場景，提升診斷敏感度及作業效率。

AI-ECG智慧心電圖預測系統：利用百萬筆心電圖資料，預測心房顫動的發生與心室功能異常，心房顫動診斷準確率高達97%，具備一年內預測能力，協助臨床提早介入。

AI主動脈剝離影像辨識模型：目前唯一可自動辨識Type A/B，敏感度達0.96，輔助急重症判讀，提示緊急介入治療的需要，有效降低致死風險。

林口長庚醫院由教授溫明賢(右)領軍參加2025美國台灣形象展，美國德州州務卿(左)蒞臨林口長庚醫院展位。長庚醫院／提供 AI輔助髖關節發育不良（DDH）超音波系統：由長庚骨科高軒楷主任團隊研究開發，結合AI模型與手持式超音波，即時擷取最佳影像、快速計算關節角度，提升新生兒篩檢效率與精準度。

穿戴式智慧心電圖設備：結合多家台灣優質醫療科技廠商共同合作開發的成果，應用在長庚的住院與居家的臨床照護，展現醫療臨床與產業界的深度鏈結。

AI的多元發展與應用：包括與美國MIT合作開發出可預測肺癌結節6年風險的Sybil模組、外傷臨床影像的輔助、脊椎融合術3D列印AI輔助神經外科的手術規劃，以及遠距照護救護包AI語音輔助的運用。

另有與廣達合作開發的全球首例小兒重症5G救護車、AI影像建置平台與輔助系統等，充分展現林口長庚智慧醫療轉型的成果與國際接軌實力。

團長溫明賢表示，透過此次參展，林口長庚不僅展現台灣智慧醫療的創新與臨床應用的實力，更實踐「立足台灣、放眼全球」的願景，今後將更積極促進跨國合作，提升台灣醫療在國際舞台的影響力。