換藥痛到想放棄…八仙塵爆傷者10年再聚三總 難忘換藥車逼近聲

10年前八仙塵爆案創下我國史上最嚴重群體傷害紀錄，而2015年8月17日三總收治的第一批患者出院，今日傷者與當時參與的醫療團隊重新聚集，一起觀看紀錄影片。那一夜急診室的哭喊、嘶吼、無助的眼神交錯，深刻烙印在醫護人員的心中。

三總院長陳元皓說，三總當時收治65名中重度傷者，為全台收治人數最多的醫院，並創下「零死亡」紀錄。護理部主任陳美容長期投入急診，原本規畫收治50人，但當時院長一句收治「無上限」，團隊其實都很害怕，但也沒有時間擔憂，立刻投入救治，從宿舍、家中緊急召回，從急診、加護病房、手術室到一般病房全數投入戰役。

陳美容說，護理工作不容易，現在因為護理荒更是最辛苦的時候，自己曾經想過要放棄，但現在看到那些傷友們的笑容與成長，彷彿就是工作最好的鼓勵，看到自己的價值。

燒傷中心主任侯冠伶回憶，事發當天自己原本在準備整形外科專科考試，沒想到突然接到「外科部發大量傷患，請全體人員返院支援」的通知。自己在急診室協助減傷分類，追蹤病人狀況，隔天便開始投入手術，清創、換藥等治療。

整型外科喬浩禹表示，以前大面積燒傷患者死亡率較高，本次經驗讓後續死亡率降至8％，後續健保給付也隨之改革，也建立國家皮庫制度，確保未來大面積燒傷病患有充足資源。

現場來數十名傷者與其家屬，傷者們彼此也成為朋友、互相打氣。李承軒說，10年一眨眼就過去，回想自己做最正確的決定就是爬上軍用卡車，才被送來三總；在加護病房治療時好幾次都想要放棄，謝謝醫護人員的幫助，自己才堅持下來。

「大家最害怕的是換藥車的聲音『嘟！嘟！』，一步步朝自己靠近」，傷者劉嘉舜現在雖然已經正常生活，但回想當時的景象仍歷歷在目，平常不願意回想，但今天仍想謝謝傷友們互相鼓勵，當時一起練習走路，彼此支撐也讓自己不再害怕走不下去。

傷者郭修銘也說，換藥實在太痛苦，傷者們會討論哪一個醫護換藥比較輕、誰比較細心來分散恐懼、緩解心情。自己甚至自費安裝嗎啡止痛劑，疼痛時就可以按一下舒緩，但仍忍不住輕生念頭，有一次心想「或許我多按一點就可以解脫了」，後來才知道，劑量有限制，再怎麼按都只是安慰劑。