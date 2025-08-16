住15樓還是有蟑螂！她崩潰「從哪來的」 達人教1招輕鬆滅蟑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，家裡住15樓，近期不到一個月，就在廚房看到2次大蟑螂，而且所有孔洞都堵住，崩潰發問「到底從哪裡來的？」。示意圖／Ingimage
台灣夏季天氣炎熱，是蟑螂出沒的高峰期。一名網友分享，家裡住15樓，近期不到一個月，就在廚房看到2次大蟑螂，而且所有孔洞都堵住了，崩潰發問「到底從哪裡來的？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「蟑螂到底從哪裡來？」為題，指出家裡住在15樓，短短一個月內在廚房看到2次大蟑螂，為此已經把陽台的排水孔堵住，加上廚房也沒有排水孔，好奇蟑螂到底如何入侵？

貼文一出後，不少網友都表示「蟑螂還會爬牆啊」、「我上個月才看到小強浴室爬出來，整個嚇瘋」、「我曾親眼目睹大蟑螂從廚房水槽排水孔、洗手台排水孔、浴室地板排水孔爬出來」、「我住11樓，看過蟑螂從外面飛進陽台」、「有可能從鄰居家跑過來的，窗戶縫隙他們也跑得進來，浴室排水孔什麼的都要全部封」、「我住六樓，親眼看過大蟑螂飛到窗戶外想鑽進來」。

對此，家事達人陳映如在臉書分享滅蟑方法，指出蟑螂出現時，不一定要噴殺蟲劑，用肥皂水或清潔劑直接噴，界面活性劑會破壞蟑螂身上的油膜，沒多久就會翻肚，簡單又環保，也不用吸殺蟲劑的味道。

蟑螂 廚房 浴室 小強

