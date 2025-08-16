消除C肝提前達標 邱泰源：接下來將努力根除B肝

快訊

中央社／ 台北16日電

台灣消除C肝提前達標，正準備申請WPRO認證，這個月更擴大B、C肝篩檢。衛福部長邱泰源今天說，盼一般民眾都能接受篩檢，提早發現診治，避免肝炎纏身，接下來將努力根除B肝。

台灣曾是肝病大國，衛生福利部自2011年起提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢，今年8月起更下修篩檢年齡為39歲，以找出更多潛在的感染者。

根據最新統計的數據顯示，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成世界衛生組織（WHO）2030年的目標，預計今年11月至12月間，向WHO西太平洋地區（WPRO）遞交消除C肝認證申請。

邱泰源今天上午出席肝病防治學術基金會31周年慶，他會前接受媒體聯訪表示，這些年來，透過篩檢已找出一定比例B、C型肝患者，擴大是希望一般民眾也能來篩檢，提早發現診治，不要讓生活受到肝炎影響，下一步的目標將朝根除B肝邁進。

針對申請WPRO認證進度，邱泰源表示，目前成立小組正在撰寫論文中，預計10月底就會完成並提出報告，向WHO西太平洋地區（WPRO）申請認證。

媒體詢及，雙和醫院傳出急診護病比高達1比13，醫護人員感到不滿。邱泰源強調，「會馬上去了解」，不容許違反規定的事情發生，衛福部努力改善醫療工作環境，讓醫護都能留在職場，特別是急重症，絕對按照規定處理。

C肝 肝炎 邱泰源

