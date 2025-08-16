周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地區、各地山區有些局部短暫雷陣雨。受到南方雲系影響，明天至下周二水氣有稍微增加，午後雷陣雨區域擴大一些，要特別留意。

今天台灣主要受到太平洋高壓影響，張竣堯表示，台灣上空和附近雲量相對偏少。目前恆春半島受到偏東風影響，有短暫陣雨或雷雨發生，今天還是會有較大雨勢發生情況。

張竣堯表示，太平洋高壓勢力南側，在南海至菲律賓東方海面雲量偏多，屬於低壓帶的環境。預計低壓帶明天至下周二可能會間接往北帶一些水氣到台灣，使得雲量變多，午後雷陣雨的區域有擴大情況。

降雨趨勢，張竣堯表示，今天恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢發生；其他各地晴朗穩定，午後有些雷陣雨發展情形，主要在雲林以南地區和各地山區，嘉義以南有局部大雨發生情況。

張竣堯表示，明天至下周二受到南方雲系影響，午後雷陣雨區域更加擴大；屏東、台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後在熱力作用下，特別是在西半部地區有局部短暫雷陣雨，東半部則以山區為主，另外在中部山區有局部較大雨勢，南部地區不排除有短延時豪雨發展。

周末兩天，大台北午後雷陣雨不會太明顯，主要是新竹以南地區為主。不過，張竣堯表示，下周一、下周二，大台北地區有些午後雷陣雨發展情況。下周三至下周五，環境再度轉乾，回到上午晴到多雲，午後有些雷陣雨發展情況，西半部地區和東半部山區有些局部短暫雷陣雨。