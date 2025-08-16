快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明天至下周二水氣有稍微增加，午後雷陣雨區域擴大一些，要特別留意。本報資料照片
明天至下周二水氣有稍微增加，午後雷陣雨區域擴大一些，要特別留意。本報資料照片

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地區、各地山區有些局部短暫雷陣雨。受到南方雲系影響，明天至下周二水氣有稍微增加，午後雷陣雨區域擴大一些，要特別留意。

今天台灣主要受到太平洋高壓影響，張竣堯表示，台灣上空和附近雲量相對偏少。目前恆春半島受到偏東風影響，有短暫陣雨或雷雨發生，今天還是會有較大雨勢發生情況。

張竣堯表示，太平洋高壓勢力南側，在南海至菲律賓東方海面雲量偏多，屬於低壓帶的環境。預計低壓帶明天至下周二可能會間接往北帶一些水氣到台灣，使得雲量變多，午後雷陣雨的區域有擴大情況。

降雨趨勢，張竣堯表示，今天恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢發生；其他各地晴朗穩定，午後有些雷陣雨發展情形，主要在雲林以南地區和各地山區，嘉義以南有局部大雨發生情況。

張竣堯表示，明天至下周二受到南方雲系影響，午後雷陣雨區域更加擴大；屏東、台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後在熱力作用下，特別是在西半部地區有局部短暫雷陣雨，東半部則以山區為主，另外在中部山區有局部較大雨勢，南部地區不排除有短延時豪雨發展。

周末兩天，大台北午後雷陣雨不會太明顯，主要是新竹以南地區為主。不過，張竣堯表示，下周一、下周二，大台北地區有些午後雷陣雨發展情況。下周三至下周五，環境再度轉乾，回到上午晴到多雲，午後有些雷陣雨發展情況，西半部地區和東半部山區有些局部短暫雷陣雨。

溫度趨勢，張竣堯表示，未來1周高溫炎熱，周末兩天西半部地區受到偏東風沉降影響，各地都有機會來到34至36度；東半部相對溫度偏低，31至33度，不過感受上都是比較悶熱一點。偏東風情況下，北部地區，特別是今天的桃園、新竹，還有南部近山區，都還是有機會來到36度以上高溫發生機會，外出活動記得補充水分。

周末高溫提醒。圖／中央氣象署提供
周末高溫提醒。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨 新竹

延伸閱讀

高溫酷熱午後雷雨 明起低壓帶北抬降雨增

高溫炎熱、紫外線達危險等級 午後嘉義以南局部大雨

好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

楊柳颱風陸警解除 上午8時30分解除海警 7縣市仍豪大雨

相關新聞

護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班...

高溫酷熱午後雷雨 明起低壓帶北抬降雨增

太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定。不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天開始，午後...

晴朗酷熱飆37度 有2熱帶擾動醞釀將成颱？ 吳德榮曝對台影響機率

今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室...

未來2周天氣展望 氣象署：南方水氣多 熱帶擾動活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周南方水氣多，南部及東半部有局部短暫陣雨或...

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

未來1周還是高溫炎熱天氣，伴隨午後雷陣雨發展情況，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，今天環境偏乾，主要是雲林以南地...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。