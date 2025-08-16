護病比未入法⋯傳雙和醫院護病比達1:13 邱泰源要查：不容許違規

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
傳出雙和醫院護病比高達1比13，衛福部長邱泰源（右）表示，將馬上了解情況，「一定不容許違規事情發生。」記者林琮恩／攝影
傳出雙和醫院護病比高達1比13，衛福部長邱泰源（右）表示，將馬上了解情況，「一定不容許違規事情發生。」記者林琮恩／攝影

護理荒未解，衛福部祭出護病比獎勵金，合計發放5.47億元，但不只基層無感，近期疑為雙和醫院醫院員工，在社群爆料，該院白班急診醫師，一上班就貼出公告，該院護病比高達1比13，請病人若「不耐久候」，可至鄰近醫院永和耕莘醫院、慈濟醫院就醫，該貼文在社群廣為流傳。對此，衛福部長邱泰源表示，將馬上了解情況，「一定不容許違規事情發生。」

邱泰源強調不許醫院違法，必須按照規定，「沒有超出護病比該如何應對的問題。」但衛福部去年雖公告，醫學中心白班護病比為1比6，但這並不是強制規定，衛福部前部長薛瑞元曾承諾會讓護病比入法，但他在任內舉行護病比記者會，對外公布護病比數字時，卻未提出入法時間表，邱泰源上任後，衛福部也未提出護病比入法規畫。

媒體追問，是否擔心國內醫護人力不足，導致護病比屢創新高？邱泰源回應，衛福部一切的努力，都在改善醫護工作環境，盼醫護留在職場，尤其是急重症職場中。

根據社群流出的貼文，醫院貼出公文的日期為8月15日上午7時許，該院當時待床人數達63人。急診醫師在公告中提到，慈濟醫院急診待床人數僅11人，永和耕莘醫院急診待床人數0人，亞東醫院急診待床人數為55人。醫師貼出貼文，盼病人自行分流至其他醫院。

邱泰源今天出席肝病防治學術基金會31週年慶活動「全民護肝新起點 肝基會31周年 解救『舊台灣人』運動」。他表示，衛福部已成立小組，將針對我國C肝根除成果撰寫相關論文，10月底會把報告提出，向世界衛生組織西太平洋地區辦事處申請認證，下一步除擴大肝炎篩檢對象，盼提升篩檢比率外，也希望努力根除B型肝炎，讓全民不要受到影響。

