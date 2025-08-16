快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

很多人愛！「1健康飲品」讓中風風險飆升 腎臟科醫師示警：女性更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
最新研究顯示，濃縮果汁飲料中的糖分和添加劑會顯著增加中風的風險。 圖／ingimage
最新研究顯示，濃縮果汁飲料中的糖分和添加劑會顯著增加中風的風險。 圖／ingimage

腎臟科醫師江守山引述一項最新研究顯示，濃縮果汁飲料中的糖分和添加劑會顯著增加中風的風險。根據研究，飲用濃縮果汁的中風風險將增加約37%，若每天飲用兩杯或更多，風險甚至可翻倍。研究人員強調，女性在這方面的風險尤其高，這提醒了消費者對於果汁選擇應該更加謹慎。

江守山在臉書指出，雖然許多人選擇果汁飲料時認為它是健康的選項，但研究指出，並非所有果汁都是一樣的。高威大學的研究人員之一安德魯史密斯表示：「鮮榨果汁有益健康，但濃縮果汁製成的飲料，若含有大量糖和防腐劑，則可能對健康不利。」這一點對許多消費者而言或許是一個警示，提醒他們在選擇飲品時要更加注意成分。

除了果汁，碳酸飲料和可樂也被證實會增加中風風險。每天飲用一杯這類飲品的人，中風風險將增加約22%；而每天攝入兩到三杯的風險則更高。這些結果再次強調了含糖飲料對健康的潛在危害，特別是對於長期大量消費者而言。

不過，研究也帶來了些許好消息。研究人員指出，適量喝水可以抵消含糖飲料對健康的負面影響。根據研究，每天飲用七杯或更多水的人，中風風險相對較低。該研究通過分析來自27個國家約2.7萬人的數據，揭示了水在預防中風方面的重要作用。

