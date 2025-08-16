很多人誤會！營養師拆解酪梨真相「不是水果」：吃多熱量高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
似水果的酪梨，其實從營養分類上並不屬於水果，而是「油脂與堅果種子類」。 圖／ingimage

酪梨被譽為「森林奶油」，不僅因其滑順綿密、帶有淡淡奶香的口感，還因營養豐富，是健身餐常見的好油代表。然而，看似水果的酪梨，其實從營養分類上並不屬於水果，而是「油脂與堅果種子類」，每天建議攝取量不宜超過半顆，並應與日常飲食中的其他油脂互相替換，以免攝取過多導致熱量超標或引發腹脹、腹瀉。

營養師高敏敏在臉書發文指出，酪梨之所以備受推崇，除了特殊口感外，更因富含多種對健康有益的營養素，包括可降低壞膽固醇的β-谷固醇、具抗氧化功能的維生素E與C、能促進代謝的礦物質硒，以及有助脂溶性維生素吸收的不飽和脂肪酸。不論是希望控制血脂、加強免疫，或是追求美肌、抗老化的人群，適量食用酪梨都有助益。

高敏敏表示，在選購酪梨與食用上也有不少小技巧。目前市面上常見的品種大致可分為綠皮種與紅皮種，其中紅皮酪梨在熟成過程中果皮會從綠轉為深褐色，表皮微皺即為最佳食用時機。營養也會隨熟成天數變化，像是經室溫存放6天的紅皮酪梨，脂肪與維生素E含量均高於剛採收時，熟成越久營養越豐富。

高敏敏提醒，酪梨應放置在室溫下讓其自然熟成，避免冷藏導致後熟中斷影響風味。若一次無法吃完，可在切面塗抹檸檬汁後密封冷藏，最好使用可抽真空的保存盒，減少氧化變色與營養流失。掌握正確的保存與食用方式，才能享受到酪梨最佳的口感與健康價值。

