高溫酷熱午後雷雨 明起低壓帶北抬降雨增

太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定。不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天開始，午後雷雨有逐漸增多的趨勢，白天溫度相當高，各地高溫炎熱，外出做好防曬、防中暑。

吳聖宇表示，今天高壓帶來的偏東風還是很明顯，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後也有局部短暫熱對流雷雨，降雨量有限。白天相當炎熱，各地高溫可達32至35度。西北部及中南部局部地區，受到偏東風過山下沉增溫影響，可能有36至38度高溫發生機會。明顯偏東風，北部沿岸、恆春半島可能有6到8級強陣風。

明天南邊的低壓帶逐漸北上，吳聖宇表示，受到低壓帶外圍偏東到東南風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部的午後雷雨則有增多的趨勢，山區局部區域有可能出現短時較大雨勢。白天溫度稍降，各地高溫仍有32至35度，西半部局部單點可能有36度或以上的高溫。

下周一、下周二受到低壓帶影響，整體大氣狀況比較不穩定一些，吳聖宇表示，風向則是偏南風為主，午後雷雨將會更加明顯，有局部大雷雨出現的可能性。溫度較為下降，各地高溫大約32至34度左右。

吳聖宇表示，下周三之後低壓帶繼續北上，太平洋高壓來到台灣附近，仍維持偏南到西南風，午後雷雨還是會發生，不過整體雨勢會較為減小，降雨範圍也會縮減。

容易出現午後雷雨的天氣型態，吳聖宇表示，可能要持續到下周六左右，24日起高壓更為增強西伸，台灣附近再度轉為東南到偏東風，午後雷雨就會進一步縮減，回歸到山區為主，雨勢也會更小，天氣會更穩定一些。

近期是否還有颱風發展可能？吳聖宇表示，低壓帶北上的過程中，在低壓帶內可能有2個系統發展，一個主要的季風低壓位於南海，發展機會較高，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，但是大致會趨向海南島一帶，對台灣並沒有明顯影響。

吳聖宇表示，另一個發展較弱的低氣壓則，可能出現在台灣以東的琉球海域，預估逐漸向北朝向東海、黃海一帶移動，雖然離台灣不遠，但是對天氣的影響程度同樣有限。如果預報沒有特別變化的話，暫時是不會再有颱風影響台灣的機會，不必太過擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。