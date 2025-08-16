快訊

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

Netflix真人秀女星「忘拔棉條卡體內一個月」 飄惡臭：像老鼠死在體內

巧合？雙普記者會接近尾聲…烏克蘭哈爾科夫「空襲警報」狂響

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫酷熱午後雷雨 明起低壓帶北抬降雨增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天開始，午後雷雨有逐漸增多的趨勢。本報資料照片
明天開始，午後雷雨有逐漸增多的趨勢。本報資料照片

太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定。不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天開始，午後雷雨有逐漸增多的趨勢，白天溫度相當高，各地高溫炎熱，外出做好防曬、防中暑。

吳聖宇表示，今天高壓帶來的偏東風還是很明顯，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後也有局部短暫熱對流雷雨，降雨量有限。白天相當炎熱，各地高溫可達32至35度。西北部及中南部局部地區，受到偏東風過山下沉增溫影響，可能有36至38度高溫發生機會。明顯偏東風，北部沿岸、恆春半島可能有6到8級強陣風。

明天南邊的低壓帶逐漸北上，吳聖宇表示，受到低壓帶外圍偏東到東南風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部的午後雷雨則有增多的趨勢，山區局部區域有可能出現短時較大雨勢。白天溫度稍降，各地高溫仍有32至35度，西半部局部單點可能有36度或以上的高溫。

下周一、下周二受到低壓帶影響，整體大氣狀況比較不穩定一些，吳聖宇表示，風向則是偏南風為主，午後雷雨將會更加明顯，有局部大雷雨出現的可能性。溫度較為下降，各地高溫大約32至34度左右。

吳聖宇表示，下周三之後低壓帶繼續北上，太平洋高壓來到台灣附近，仍維持偏南到西南風，午後雷雨還是會發生，不過整體雨勢會較為減小，降雨範圍也會縮減。

容易出現午後雷雨的天氣型態，吳聖宇表示，可能要持續到下周六左右，24日起高壓更為增強西伸，台灣附近再度轉為東南到偏東風，午後雷雨就會進一步縮減，回歸到山區為主，雨勢也會更小，天氣會更穩定一些。

近期是否還有颱風發展可能？吳聖宇表示，低壓帶北上的過程中，在低壓帶內可能有2個系統發展，一個主要的季風低壓位於南海，發展機會較高，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，但是大致會趨向海南島一帶，對台灣並沒有明顯影響。

吳聖宇表示，另一個發展較弱的低氣壓則，可能出現在台灣以東的琉球海域，預估逐漸向北朝向東海、黃海一帶移動，雖然離台灣不遠，但是對天氣的影響程度同樣有限。如果預報沒有特別變化的話，暫時是不會再有颱風影響台灣的機會，不必太過擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 大雷雨

延伸閱讀

楊柳將登陸太麻里 吳聖宇：觀察颱風眼過山及雲雨帶重建過程

楊柳颱風到家門口 吳聖宇：中午登陸台東市附近或以南 東半部風雨劇烈

周末炎熱午後雷雨 專家曝楊柳颱風是否撲台這2天是關鍵

楊柳颱風「小環流、結構扎實」 專家估轉中颱 預報趨勢類似薇帕

相關新聞

高溫酷熱午後雷雨 明起低壓帶北抬降雨增

太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定。不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天開始，午後...

晴朗酷熱飆37度 有2熱帶擾動醞釀將成颱？ 吳德榮曝對台影響機率

今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室...

未來2周天氣展望 氣象署：南方水氣多 熱帶擾動活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周南方水氣多，南部及東半部有局部短暫陣雨或...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

全球塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。