高溫炎熱、紫外線達危險等級 午後嘉義以南局部大雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
午後雲林以南地區、中部以北近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，留意午後天氣變化。本報資料照片
午後雲林以南地區、中部以北近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，留意午後天氣變化。本報資料照片

今天各地大多晴朗穩定的天氣，中央氣象署表示，環境吹偏東風，迎風面基隆北海岸、東北部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，留意午後天氣變化。

氣溫方面，今天東半部高溫約31至33度，西半部普遍可以來到34至35度，尤其桃竹地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出注意做好防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖為晴時多雲；澎湖氣溫26至32度，金門氣溫27至33度，馬祖氣溫27至31度。

明天至下周二南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯。其中，西半部地區及其他山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨發生的機率；清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

下周三至下周五水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周六至25日各地天氣穩定，大致為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

