晴朗酷熱飆37度 有2熱帶擾動醞釀將成颱？ 吳德榮曝對台影響機率

今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至34度。

但水氣仍多，吳德榮表示，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率；清晨東半部局部地區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，下周一至下周三各地大多晴時多雲、仍悶熱。因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後常有較強的對流發展；其他時間局部地區偶有零星降雨的機率。下周四、下周五各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率。

近期是否還有颱風生成？吳德榮表示，未來兩三天南海有熱帶擾動醞釀；歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆為偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，歐、美模式模擬皆偏北遠離。兩個擾動、無論是否發展成颱風，對台亦無影響。不過，模式有不確定性，且將持續調整，應繼續觀察。