快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

聽新聞
0:00 / 0:00

晴朗酷熱飆37度 有2熱帶擾動醞釀將成颱？ 吳德榮曝對台影響機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱。本報資料照片
今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱。本報資料照片

今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至34度。

但水氣仍多，吳德榮表示，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率；清晨東半部局部地區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，下周一至下周三各地大多晴時多雲、仍悶熱。因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後常有較強的對流發展；其他時間局部地區偶有零星降雨的機率。下周四、下周五各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率。

近期是否還有颱風生成？吳德榮表示，未來兩三天南海有熱帶擾動醞釀；歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆為偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，歐、美模式模擬皆偏北遠離。兩個擾動、無論是否發展成颱風，對台亦無影響。不過，模式有不確定性，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南海有熱帶擾動醞釀，歐洲模式歐洲模式（左圖，取自tropial tidbits）及美國模式（右圖，取自tropial tidbits）模擬皆偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄
南海有熱帶擾動醞釀，歐洲模式歐洲模式（左圖，取自tropial tidbits）及美國模式（右圖，取自tropial tidbits）模擬皆偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄

颱風 雷雨 吳德榮 紫外線 氣象署

延伸閱讀

今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

相關新聞

晴朗酷熱飆37度 有2熱帶擾動醞釀將成颱？ 吳德榮曝對台影響機率

今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室...

未來2周天氣展望 氣象署：南方水氣多 熱帶擾動活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周南方水氣多，南部及東半部有局部短暫陣雨或...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

全球塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩...

坦言過去沒做好 環長促大型光電案場總體檢

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分光電板嚴重毀損，引發民眾對綠能疑慮。環境部長彭啓明昨接受廣播節目專訪時坦言，過去程序沒做好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。