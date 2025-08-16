醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過程會影響生育機能，可獲終身二次凍卵、取精，補助上限女性每次7萬、男性8千元，預估首年600名癌友受惠。

國內凍卵療程費用約10至12萬元，後續每年冷凍保存費約在5千至1萬元間。衛福部國健署長沈靜芬指出，為鼓勵育齡癌友盡早規畫人工生殖，提出補助計畫，對象為乳癌0至3期，血液癌症白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤患者，每人終身可補助二次凍卵、取精，金額上限為女性每次7萬、男性8千元，但不包括保存費用；中央的補助不牴觸地方政府的補助，可同時請領。

國健署婦幼健康組長林宇旋說，補助對象須有本國國籍，不限性別及婚姻情況，執行機構需為衛福部癌症診療品質認證醫院，且符合人工生殖機構許可，病人需要在同一家醫院治療癌症並經由轉診，接受取卵、取精。

乳房醫學會理事長陳芳銘說，凍卵可讓乳癌病人生育機會提高至4成，且據研究，懷孕乳癌病人復發率降3成，有生育者降4成，補助凍卵有助降低乳癌死亡率。

台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤表示，本次雖不是完美方案，但至少跨出第一步，許多女性罹患如卵巢癌及非癌症的大型巧克力囊腫，術後生育能力恐下降，盼未來納入補助。台灣泌尿科醫學會副秘書長曹智惟也盼後續補助計畫可將睪丸癌納入補助對象。