處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找回初夜尊嚴」。台灣女人連線與立委林淑芬昨指出，處女情結應被打破，政府應禁止醫療院所執行處女膜修復術，衛福部醫事司允諾預計1年內完成討論是否禁止。

處女膜修復術是將破裂後殘留的的黏膜組織重新縫合修補，修復後的組織，會留有約鉛筆大小的洞口，仿造破裂前的狀態。

台灣女人連線秘書長陳淑芳批評，光是手術名為「處女膜修復術」就已帶來偏見歧視，手術目的是為營造「落紅」假象，不但沒有醫療必要性，背後反映的還是父權控制及性別暴力，「找回初夜尊嚴」等廣告詞，就是涉及性別壓迫與商業利益。

林淑芬表示，處女情結源於封建文化思想，以女性是否有性經驗作為價值的標準，長期以來汙名化女性，也禁錮女性，如今現代社會已積極倡導「我的身體我作主」，但無論是醫療上或部分男女，仍被處女情結綑綁，形成極為矛盾的現象。

台灣女人連線常務理事黃淑英說，2022年起發起處女膜、惡露等正名運動，目前已將處女膜正名為「陰道前膜」、惡露正名「產後排出物」，目的是將用語回歸解剖學與醫學本質，去除性別歧視，如今已逐步獲得成效，但醫界仍存在處女膜修復術式，衛福部應明文禁止，終結性別歧視與汙名。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，衛福部支持正名，並研議是否禁止「處女膜修復術」，預計1年內凝聚共識對外回覆。