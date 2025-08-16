民團：台灣減塑 應轉向生產端

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）宣告破局。綠色和平表示，雖未達成協議，但延會的結果顯示「塑膠減產」是各國不容妥協的議題，呼籲台灣設定明確的塑膠生產減量目標，繼續擔任東亞減塑行動的領頭羊。

環境部長彭啓明則認為，塑膠與民生相關，各國都有一些考量，美國關稅也可能是因素之一，當各國面臨經濟發展、通膨等壓力，公約要通過很難，後續也必須觀察是否產生骨牌效應，影響氣候公約。

至於台灣的減塑政策是否受影響？彭啓明說，台灣推動減塑的決心堅強，國人某方面有高度共識，但也不會直接要求大家以後都不准用塑膠袋，必須透過系統性改變、商業化支持才有可能成功。

環境部資源循環署長賴瑩瑩提及，台灣已經有做到全生命周期管理，源頭減量、綠色設計等大方向都已展開，現階段示範，未來將透過資源循環推動法加強法制，強制規範。預計年底推出二○三五年的一次性塑膠產品減量期程。

不過綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，台灣有些減塑行動走在全球前端，值得肯定，但這些措施都還是屬於下游「消費端管制」及「末端處理」，若生產端持續無限制增加，效益將有限，無法扭轉汙染現狀。

張凱婷說，「減少塑膠生產與消費量」是這次討論核心，也是科學證明解決塑膠汙染最有效方法，台灣若要在全球塑膠汙染治理中，繼續扮演正向貢獻角色，就不應迴避塑膠減產議題。建議環境部與行政院、經濟部溝通，啟動塑膠減產政策制定，並邀集產官學座談。