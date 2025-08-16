塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩份條文草案，企圖凝聚各方立場，但在「塑膠減產」與「化學品添加」等關鍵議題上，成員國意見依舊分歧，最終未能取得委員會共識。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）昨天在閉幕大會宣布，現階段不應持續推動，日內瓦談判宣告破局。

本屆談判原訂瑞士時間十四日落幕，卻因十三日公布的新版主席草案刪除原第六條「塑膠減產」條文，引發多國代表強烈反彈，主席臨時宣布延會一天。昨凌晨，大會再度釋出修訂版本，將「塑膠減產」及「化學品添加」條文重新納入規範。然而，新版草案未經充分討論，各國立場依舊難以彌合，最終仍無法達成具體協議。

主席宣告破局後，各代表國先後發言表達遺憾。法國代表指出，遺憾兩個版本均未成為新的談判基礎，整個進程「非常混亂」，呼籲盡速恢復談判。瑞士代表則說，多輪會議始終未能突破僵局，建議大會應思考其他可行路徑，以避免談判長期陷於停滯。

公民團體批評，本輪談判過程混亂且深受石化產業影響，尤其會議最後廿四小時更顯程序失序，原訂閉幕當晚，主席深夜臨時宣布延會，並於隔日凌晨五時卅分倉促召開全體會議，令全球南方小型代表團措手不及；此外，主席曾承諾開放觀察員發言，最終卻未執行，延續整場會議對公民社會、科學界與原住民族參與受限的狀況。

聯合國環境規畫署（ＵＮＥＰ）執行長英格安德森（Inger Andersen）在會後記者會表示，本輪會議雖未達成協議，但已釐清各方「紅線」，並在多項關鍵議題取得進展，為後續談判奠定基礎。

對於外界關注的下一步時程，安德森坦言，目前難以預測，但將在下屆聯合國環境大會提交報告，並相信各國會持續對話、尋找突破方案。她對談判破局表示失望，但強調不會因挫折而停步，「在找到前進的道路前，我不會罷休」。

本屆談判五日開幕以來，大會分成四個小組，就不同條文磋商。聯合國八日召開中場會員大會盤點進度，發現條文中尚無共識的括號數量，從原本三百多個暴增至近一千五百個。大會先後公布兩版草案，「塑膠減產」條文一度遭刪，雖在最新版本中回歸，最終仍破局。