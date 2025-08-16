聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
歷經十一天的全球塑膠公約談判會議，最終仍因成員國意見分歧，難以達成共識而宣告破局。圖為步出萬國宮的各國代表。記者曾原信／攝影
歷經十一天的全球塑膠公約談判會議，最終仍因成員國意見分歧，難以達成共識而宣告破局。圖為步出萬國宮的各國代表。記者曾原信／攝影

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩份條文草案，企圖凝聚各方立場，但在「塑膠減產」與「化學品添加」等關鍵議題上，成員國意見依舊分歧，最終未能取得委員會共識。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）昨天在閉幕大會宣布，現階段不應持續推動，日內瓦談判宣告破局。

本屆談判原訂瑞士時間十四日落幕，卻因十三日公布的新版主席草案刪除原第六條「塑膠減產」條文，引發多國代表強烈反彈，主席臨時宣布延會一天。昨凌晨，大會再度釋出修訂版本，將「塑膠減產」及「化學品添加」條文重新納入規範。然而，新版草案未經充分討論，各國立場依舊難以彌合，最終仍無法達成具體協議。

主席宣告破局後，各代表國先後發言表達遺憾。法國代表指出，遺憾兩個版本均未成為新的談判基礎，整個進程「非常混亂」，呼籲盡速恢復談判。瑞士代表則說，多輪會議始終未能突破僵局，建議大會應思考其他可行路徑，以避免談判長期陷於停滯。

公民團體批評，本輪談判過程混亂且深受石化產業影響，尤其會議最後廿四小時更顯程序失序，原訂閉幕當晚，主席深夜臨時宣布延會，並於隔日凌晨五時卅分倉促召開全體會議，令全球南方小型代表團措手不及；此外，主席曾承諾開放觀察員發言，最終卻未執行，延續整場會議對公民社會、科學界與原住民族參與受限的狀況。

聯合國環境規畫署（ＵＮＥＰ）執行長英格安德森（Inger Andersen）在會後記者會表示，本輪會議雖未達成協議，但已釐清各方「紅線」，並在多項關鍵議題取得進展，為後續談判奠定基礎。

對於外界關注的下一步時程，安德森坦言，目前難以預測，但將在下屆聯合國環境大會提交報告，並相信各國會持續對話、尋找突破方案。她對談判破局表示失望，但強調不會因挫折而停步，「在找到前進的道路前，我不會罷休」。

本屆談判五日開幕以來，大會分成四個小組，就不同條文磋商。聯合國八日召開中場會員大會盤點進度，發現條文中尚無共識的括號數量，從原本三百多個暴增至近一千五百個。大會先後公布兩版草案，「塑膠減產」條文一度遭刪，雖在最新版本中回歸，最終仍破局。

環保 日內瓦 塑膠微粒

延伸閱讀

全球塑膠公約破局 彭啓明：須觀察氣候公約骨牌效應

全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

塑膠公約難產！刪「減產」條文引多國反彈 延至15日再議

相關新聞

人安基金會、7-ELEVEN挺寒士 icash2.0卡輕鬆取餐

人安基金透過與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，即日起至11月30日，推動「愛 catch you 食在幸福」...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

首屆500甜 畬室16甜稱霸

指標質感媒體《500輯》繼「500盤」、「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

500甜派對 首日吸客3500人

買票才能入場的「500甜2025甜點派對」於BELLAVITA寶麗廣塲地下一樓登場，昨首日逾十家指標性甜點品牌進駐，帶來...

民團：台灣減塑 應轉向生產端

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）宣告破局。綠色和平表示，雖未達成協議，但延會的結果顯示「塑膠減產」是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。