健康你我他／慢慢樹獺不氣餒 退休是新的開始
今年參加「六種動物測驗退休力」，我的得分41分，遠低於整體平均的58分，被歸類為「慢慢樹獺」，代表我的退休準備很不足，尤其在「自在獨立」與「活躍好學」兩個面向需要補強。
過去總以為「學習」是學生時代的事，但這一年來深刻體會：「學習其實是人類的本能，能讓我們不斷進步、與時俱進。」
專家建議，活躍學習可以從重拾興趣、實現夢想、將專長轉型三個方向切入，這讓我回想，曾經喜歡的事物是否有機會在退休後重新點燃？也許那些年輕時未完成的夢想，正會是我下一段人生旅程的起點。
全球趨勢專家大前研一曾說：「所有人，不論自願與否，都正在或準備過『一個人的生活』。」這提醒我，學習一個人自處，是老後生活必修的課題，如何讓一個人的生活過得自在又不孤單，除了時間與財務規畫，更重要的是心態上的調整，我學著獨立行動、培養興趣，讓自己在未來也能獨立而有尊嚴地生活。
雖然目前我像一隻慢慢來的樹獺，但我不氣餒，樹獺游泳速度是陸上三倍，還能轉頭270度，潛力驚人。
我相信只要持續學習、積極準備，即使起步較晚，也能為退休生活建立穩固的基礎，退休不是停止，而是開始，我會努力打造屬於自己的第二人生。
