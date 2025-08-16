橘世代／【老後財務自主】保單不解約 專家教穩金流組合

動盪的經濟環境，保單要解約求現嗎？投資理財有哪些避險原則？

今年四月初的股災，一度激化保單的解約潮，據保發中心統計，四月保險給付金額衝高至二五二一億，比二月大增近六五○億，其中很多是保單解約。但隨著台幣匯率升破廿九元，再加上台股連續在五、六月大漲，保單解約有所舒緩，國泰人壽執行副總林昭廷指出，除解約量減少，也看到新的美元保單購買量，他認為，台幣在廿九元附近，美元保單相對便宜，是買進時機。

對於投資避險，玉山銀行主管建議，退休族群的資產配置首重固定現金流及財務穩定性，以支應醫療照護、緊急意外等。針對近期市場波動及通膨，他建議可適量布局「多重資產型基金」調整股債配置，兼顧攻守，也能運用配息及多元幣別，減少市場風險影響。另可透過「還本型利變保單」兼顧穩定金流及壽險保障需求。

第一銀行主管則分成積極及穩健型投資人建議，積極型可逢低分批布局績優商品，靈活把握機會；穩健型投資人則避免殺低，適時提高債券比重，透過資產配置與定期（不）定額投資，達成風險分散與穩健收益目標。

若是高資產客戶，台北富邦銀行資深副總吳傳文則建議，由於規畫資產部位較大，在投資部位可適時加入與市場波動關聯度較低的私募股權基金進行資產配置避險，除了有效降低資產波動，也有助長期資產增值。