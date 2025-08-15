愛肝達人站／醫師：「X 女士，再回來摸一下！」到底怎麼回事？

門診裡，一位病人剛走出診間，醫師突然大叫一聲：「等一下！妳回來再躺下去，我再摸一下！」

病人愣住了，心想：「還要再摸？剛剛不是已經摸過了？」臉上帶點尷尬，又忍不住懷疑，我已徐娘半老，難道我還有致命的吸引力？

其實，這不是偶像劇情節，而是醫學的日常。傳統醫學講究「望、聞、問、切」，即使現代儀器再先進，觸診——也就是「摸一下」，依然是診斷裡非常關鍵的一環。

這位女士肚子痛了好幾個月，一直沒好，經朋友介紹來求診。醫師本來只開了胃藥、安排胃鏡，下次回診再看，可是她剛走到門口，醫師靈光一閃，像這種外面看了一圈還不見好轉的病人，往往有點玄機，不多檢查一次實在不放心。

肚子脹，人人都經歷過，但原因可能不只是「吃太多」那麼單純。大餐一頓當然會撐得肚皮發脹，不過通常一、兩小時就會消；但如果是胃或十二指腸潰瘍，常常是因為咖啡、茶喝過量，讓胃黏膜受損，雖然吃點制酸劑或抑制胃酸的藥就能好轉，但不治本也可能反覆作怪。

更麻煩的是，如果胃或大腸裡長了不該長的東西，食物過不去，肚子自然就會鼓了起來；肝臟長了腫瘤、很大壓迫到胃時，也會讓人腹脹難耐。最令人擔心的，是那個有「癌王」之稱的胰臟癌，它躲在胃的後方，常被胃氣擋住視線，就算超音波也常難以看清楚。

膽結石也會讓肚子脹得不舒服，尤其在吃了油膩的食物後，膽囊一收縮、結石一卡住，不只脹，還會痛到人翻來覆去。而那些曾經開過腹部刀的病人，如果腸子沾黏了，吃了含渣多的食物，腸道不通，氣體過不去，脹得更厲害。

有些情況問診就能猜到原因，但更多時候，醫師需要你乖乖躺好，讓他用雙手「聽」肚子在說什麼。很多病情在摸的當下就能猜出七八分，如果還不能確定，才會安排超音波、內視鏡、腹部X光等檢查。懷疑胰臟有問題，就得上電腦斷層或核磁共振這些「大殺器」。必要時還得抽血驗肝功能、紅血球、白血球和腫瘤標記等，像辦案一樣，一步步鎖定真兇。

說到底，醫師多摸一下，不是因為你長得好看，而是因為他在乎你的健康。用心的醫師，會問得仔細、摸得仔細、想得仔細。尤其對於中年以上、外面看過一圈都沒改善的病人，更要把握機會讓醫師再詳細檢查一次，畢竟有些病，少摸一次，可能就多了一次錯過的風險。

所以，下次醫師喊你「回來再摸一下」，別害羞，別想太多，這一摸，摸的可不是表面，而可能是你的平安，家人的幸福，阿們！

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。