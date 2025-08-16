快訊

橘世代／【老後財務自主】資產配置避險思維升級 留1成投資黃金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
面對股災及通膨，退休族應先做好風險控管。本報資料照片
在國際局勢動盪的現況，金價已高，未來是否還值得投資？

台北富邦銀行資深副總吳傳文分析，黃金價格受地緣政治和經濟不確定性加劇，以及投資用途及科技用金需求加速，這兩大影響之下持續創新高，另外川普政策的不確定性，關稅、移民政策都將加速通膨，因此，黃金仍為投資人考慮配置的一環。

至於要買實體黃金還是黃金存摺，吳傳文分析，實體黃金單次買賣成本高，通路費用率約百分之三至十，且有保管風險，建議透過黃金存摺買賣成本較低，費率約百分之一至一點四五，不過，黃金存摺要兌換實體黃金，得另付手續費。除了這兩種選項，若有投資避險需求，他建議可透過黃金ＥＴＦ配置，買賣價差低、流動性佳、較適合長期持有。

玉山銀行則分析，黃金購買意願及金價迄今深具韌性，應與市場對美債赤字及川普任期不確定性的擔憂有關，後續央行及投資人還是會將部分美元資產配置轉向黃金以利保值，建議投資人除購入實體黃金及黃金存摺外，亦可考慮部分配置黃金相關基金或ＥＴＦ。

中信銀財富管理產品處副總武于程則認為，風險分散的概念應要更進化。他指出，以往資產配置就是股債搭配，股票是動力引擎，債券像是股災時的救生圈，如今通膨率加上財政擔憂，債券避險效果下降，過去是股市跌、債券漲，現在則趨向股債同漲跌，因此，在避險上的功能定位也應作調整，過去是採取股六債四配置，但現在可能要調整為六十、三十、十，多出來的百分之十建議去作黃金、REITs（不動產投資信託）、基礎建設等實質資產的配置，另外他建議，像避險基金這類產品的風險分散效果也會較好。

通膨致使同樣的錢買不到以前能買的東西、股災讓靠投資收益生活的退休族現金流不足、房地產或其他投資工具也變得不穩定。風險環境帶來財務焦慮，我們該如何做資產配置，重建日常的穩定感？

退休族5個財務行動

國內，年金制度、稅制等政策的變動、通貨膨脹；國際上，中美貿易戰讓全球經濟不穩定。整體環境使得「頤養天年」的生活變得困難。當退休族的「預期可支配所得」不再穩定，支出卻持續上升，專家提出五個財務行動，讓你重新打造多一點彈性與自主權的生活。

退休族 資產配置

