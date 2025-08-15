院長講堂／土城醫院院長賴旗俊 黃斑部病變手術權威 守護患者靈魂之窗

多年前一名80多歲阿伯走入新北市立土城醫院院長賴旗俊診間求助，他左眼失明、右眼黃斑部病變，他擺攤做生意與孫子相依為命，因視力不好而常找錯錢，但對於是否該治療右眼相當忐忑，深怕手術失敗。賴旗俊為他打氣給予信心地說，「手術一定成功」，術後阿伯重現光明，重拾久違的笑容，那一幕深深烙印在賴旗俊的腦海裡。

土城醫院2020年7月開幕，是區域級教學醫院，由長庚醫療財團法人興建並提供醫療服務。營運5年來，奠定不錯口碑，今年6月底創院院長黃璟隆將棒子交給眼科權威賴旗俊，他希望透過誠信、制度與文化，讓土城醫院持續壯大，成為讓人尊敬的醫院。

賴旗俊接任土城醫院院長已1個多月，許多基隆長庚的病人追到土城找他看診，他要兼顧土城、基隆及林口長庚三家醫院的手術及門診，還有研究、行政等，即使工作滿檔，他對待病患始終保持溫暖態度。看診時，他常用一口道地閩南語博感情，「有時一句溫暖語言勝過醫療」，他常安慰瀕臨失明的病人，視力1.0也許能做1萬件事，視力差還是能做100件事，不要悲觀、喪志。

外科轉戰眼科 最想幫助病人

許多人覺得醫師、院長地位高，給人距離感，賴旗俊卻說，「我背景很平凡，就是一個南部囡仔」，在屏東高樹鄉成長，從小成績不錯，務農父親捨得栽培孩子，大學考上高醫醫學系。

行醫起點從長庚外科起步，鐵打身體也差點承受不住沒日沒夜的工作，當年新光醫院剛成立，不少同屆醫師陸續跳槽，在眼科的徐姓同學強力說服他「要不要過來」。他坦言，對眼科原本沒太大興趣，當時想走整形外科這類大科，怎料與眼科總醫師聊完後，對方直截了當問，「今晚能來值班嗎？」就這樣轉入眼科世界。

賴旗俊曾一度無法調適，但某天一位視網膜嚴重剝離病人進診間，經過玻璃體切除術，再打空氣進去幫助視網膜貼回，病人回診張開眼睛看見美好世界，那豁然開朗笑容和真心感謝，讓他突然頓悟，「當醫師的價值不在於你是什麼科，而是你怎麼幫助病人。只要能幫助病人的都是大科、都是好醫師。」對醫師的價值有了新定義，他心甘情願地在眼科待了下來。

賴旗俊曾任亞洲太平洋玻璃體視網膜醫學會（APVRS）理事長，是國內黃斑部病變、白內障手術權威，治療黃斑部病變超過2萬例、視網膜黃斑部手術超過8000例、白內障手術超過1萬2000例；處理高度近視黃斑部病變手術，獨創「內限膜轉位合併自體血治療」，成功率近100%，讓過去有一半失明機率的病患保住視力。

賴旗俊在2020、2022、2023年度獲美國史丹佛大學認證為全球前2%頂尖科學家。記者潘俊宏／攝影

曾到蒙古義診 無私傳承經驗

「開一台刀幫助一個人，透過別人的手能幫助更多人。」賴旗俊曾前往蒙古義診，遇過一名眼睛受刀傷年輕人，坐火車、汽車、騎馬加上步行，長途奔波只為趕到義診站看診，他相當震撼與感動，返台後說服醫院將二手設備送愛到蒙古，也訓練當地醫師，提升蒙古眼科水準，被當地封為「蒙古視網膜之父」。

賴旗俊樂意扮演點燈人，除了讓病患的靈魂之窗重新發光，也樂意拉拔年輕醫師，無私地傳授經驗，希望一棒比一棒更強。除了臨床，賴旗俊對研究的熱情不墜，2020、2022、2023年度獲美國史丹佛大學認證為全球前2%頂尖科學家，2022年則榮獲台灣醫療典範獎。

對工作永不懈怠，賴旗俊的生活、飲食簡單，早餐常是黑咖啡配水煮蛋，他熱愛桌球、游泳、騎單車和爬山，九旬父母與他同住，晚上盡可能回家晚餐。他重視家庭，另一半也是眼科醫師，育有2子1女，一家人凝聚力強，他鼓勵孩子適性發展，成為獨一無二的自己。

土城醫院院長賴旗俊。記者潘俊宏／攝影

賴旗俊

年齡：61歲

現職：新北市立土城醫院院長

學歷：高雄醫學院醫學系畢業

經歷：

基隆長庚醫院院長

林口長庚醫院副院長

林口長庚醫院國際醫療推動小組主席

林口長庚醫院眼科部視網膜科主任、眼科部主任

中華民國黃斑部醫學會理事長

亞洲太平洋玻璃體視網膜醫學會理事長

美國哥倫比亞大學眼科研究員

給病人的一句話：每天要自我檢查眼睛，注意視力變化。