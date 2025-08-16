橘世代／【老後財務自主】熟齡理財證照夯 高齡金融顧問保健到傳承全包
因應台灣步入超高齡社會，「高齡金融規劃顧問師」是金融體系最新竄起的證照，根據信託公會統計，截至一一三年底，累計共有一○七三八人參與，其中考上證照的人數有五○七三人。信託公會秘書長呂蕙容指出，錄取率不到百分之五十，有很多人考好幾次才上，並不好考，而且每三年得換證，倘若被客訴就不能換證，除此之外，在報考前就得先上七十二小時的課，三年換證之前，也得再回訓十二個小時，以保持規劃師的與時俱進，各方面要求都很嚴格。
雖然這張證照非金融業也能來考，但水準卻不下於理專。呂蕙容說明，應試者資格包括了卅五類高考合格者，像醫師、護理師、律師、會計師這些專業人士，還有社工、長照人員、大專老師。目前取得證照的五千多名規劃師，九成以上都為金融業人員，非金融專業取得者占比約近百分之十，將近五百人，雖然不見得因此去銀行服務，但卻因為取得該證照，使其服務的能量更廣。
呂蕙容也指出，信託2.0之後，就要求分行都要設信託專員，再加上已有約五千名銀行人員，其中包括很多信託專員及理專取得該證照，因此，若客戶向銀行指定要由高齡規劃師來服務，銀行應可配合。
對於高齡金融規劃顧問師和一般理專的差異，呂蕙容分析，理專是從銷售的角度來推薦商品，著重於理財，而高齡金融規劃顧問師則是針對客戶邁入高齡的需求提供全方位服務，除了理財，還包括未來終生的財務安養和傳承的全方位需求。考前訓練七十二小時的課程內容非常廣泛，包括高齡者的身心相關知識，與涉及法律、社福相關制度，和哪些商品適合高齡者，因此，並非從追求高報酬的理財角度出發，也有關於生活、安養、保健的跨業結盟需求。
通膨致使同樣的錢買不到以前能買的東西、股災讓靠投資收益生活的退休族現金流不足、房地產或其他投資工具也變得不穩定。風險環境帶來財務焦慮，我們該如何做資產配置，重建日常的穩定感？
退休族5個財務行動
國內，年金制度、稅制等政策的變動、通貨膨脹；國際上，中美貿易戰讓全球經濟不穩定。整體環境使得「頤養天年」的生活變得困難。當退休族的「預期可支配所得」不再穩定，支出卻持續上升，專家提出五個財務行動，讓你重新打造多一點彈性與自主權的生活。
