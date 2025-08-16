快訊

橘世代／【老後財務自主】關稅亂流 退休理財8心法

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
風險環境帶來財務焦慮，專家建議退休族調整資產配置。圖為前年退休力論壇，參與者接受退休財務健檢。本報資料照片
二○二五年的經濟局勢讓退休族深感不安，通貨膨脹使得原有的退休金縮水，川普關稅貿易談判帶來一波股災，而且不知道會到何時。到底關稅戰還會持續多久？對於已退休或將要退休的人士又會產生哪些影響？在資產配置上要如何調整才能降低財務上的焦慮？

台北富邦銀行資深副總吳傳文分析，若以二○一八年美中貿易戰的經驗來看，當時約十八個月才達成初步協議。考量到這次範圍遍及全球，不再限於美中，因此推估全體貿易談判可能至川普卸任都無法完全完成。他進而指出，以目前局勢，只要各國積極與美國協商，美國大致不會再次採取強硬手段。

對於熟齡族因應貿易戰的布局，吳傳文認為，由於談判曠日廢時，中間仍可能有衝突發生，引發市場動盪，他建議熟齡人士應做好風險控管，並相對降低高波動資產的比率。

吳傳文認為，「股災＋通膨」的雙重壓力的確帶給退休族群財務焦慮。整體而言，他認為已經沒有固定收入的退休族，應採取分層配置、穩中求利、提高彈性的策略，同時調整心態、建立現金流保障。

有月退者 預留12月緊急預備金

倘若把退休族群分成二類，一是有領月退、有一些股票和存款，但未特別做退休理財規畫者，這類退休族群，往往目前夠用，但也會有面對股災及通膨而生的焦慮。針對此類他提醒，安全感不是來自帳上金額，而是規畫與分配的智慧。他的四個建議包括：

一、建立現金流保障：建議預留約六到十二個月生活支出為「緊急預備金」，放置在高流動性的工具，例如活存、短期債券型基金等。

二、降低波動風險：檢視現有高風險高波動配置，逐步調整為低波動高股息股票ＥＴＦ，或多重資產平衡型基金。

三、通膨抗壓對策：可評估通膨連結ＥＴＦ、優質美元債券或投資級公司債等抗通膨工具。

四、多元幣別配置：降低台幣升值的匯率風險。

無月退者 活化資產保留居住權

另一類是退休金不足，靠投資理財，例如美債、債券型基金、高股息股票等累積退休金，但因關稅戰及股災，現金流不如以往，擔心入不敷出，甚至有解約保單與賣房壓力者。吳傳文認為，此時在資產配置的心法以「保留居住權，活化資產價值，讓退休生活不失尊嚴也不失彈性」為原則。他建議四個方向：

一、保守但不悲觀，市場波動可透過策略性資產配置具現金流功能的配息產品穩定生活。

二、彈性面對變化，定期檢視資產規畫目的並調整資產結構。

三、尋求專業理財顧問、信託服務與風險控管工具協助，減少情緒性決策。

四、與家人開誠布公，對於財務狀況與未來需求有一些共識。

面對股災及通膨，退休族應先做好風險控管。本報資料照片
通膨致使同樣的錢買不到以前能買的東西、股災讓靠投資收益生活的退休族現金流不足、房地產或其他投資工具也變得不穩定。風險環境帶來財務焦慮，我們該如何做資產配置，重建日常的穩定感？

退休族5個財務行動

國內，年金制度、稅制等政策的變動、通貨膨脹；國際上，中美貿易戰讓全球經濟不穩定。整體環境使得「頤養天年」的生活變得困難。當退休族的「預期可支配所得」不再穩定，支出卻持續上升，專家提出五個財務行動，讓你重新打造多一點彈性與自主權的生活。

理財 退休金

