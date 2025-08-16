大型光電案場 環長促總體檢

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分光電板嚴重毀損，引發民眾對綠能疑慮。環境部長彭啓明昨接受廣播節目專訪時坦言，過去程序沒做好，也發生過弊案，台灣應痛定思痛回頭檢視綠電，針對大型光電案場進行總體檢，對新增設案場環評將嚴格把關，也期待經濟部做政策環評。

彭啓明表示，自己主張針對大型光電案場應全面總體檢，對於增設光電案場的環評嚴格把關，期待經濟部做政策環評，重新檢視土地多少面積，哪些可以蓋、哪些不可以蓋，規畫更清楚，至於屋頂型光電會不會對民眾造成困擾，這些規範也要訂出來。

他強調，環境與經濟不可能並重，必須是環境優先，確保環境不會遭到破壞，大家才支持綠電，因此環境部會嚴格把關，若綠電開發想贏得民眾認同，就必須強化社會溝通。

他坦言，過去程序沒做得很好，過去幾年也有弊案發生，現在誠實面對、該查就查，環境部跟檢調一樣不分藍綠、立場堅定，的確是需要檢討的時候，但檢討完要有方向，必須回歸正軌，讓大家接受才能往前走。

監督施政聯盟召集人陳椒華批評，早在兩年前環評委員就已經要求光電應進行環評，但環境部遲遲不修相關子法，其實只要子法修正了就能做。