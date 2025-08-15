影人相聚文化世博專題影展 李遠幽默評片單奇怪

快訊

中央社／ 台北15日電
文化部長李遠。聯合報資料照片

為響應文化部主辦文化世博，國家影視聽中心策畫「台灣電影的璀璨今昔」專題影展，影后楊貴媚等影人今晚出席交流之夜，文化部長李遠幽默評片單「奇怪」，充滿實驗性。

「台灣電影的璀璨今昔」專題影展自11日起於日本大阪開跑，搭配「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動展期，20日前持續放映10部跨世代台灣經典電影，「電影之夜」交流之夜今晚舉行。

李遠未能親自出席，他透過新聞稿分享，這次影視聽中心的影展片單充滿實驗性，這10部作品從1960年代的台語片「大俠梅花鹿」，到導演李安在1990年代拍的「家庭三部曲」之一「飲食男女」，「是我見過最奇怪的片單」。

李遠表示，因為片單挑的不是當時台灣主流商業作品或是重要藝術作品，反而挑了當時充滿原創性和實驗性的作品。例如導演白景瑞和陳耀圻都拍過不少商業大片，卻挑他們剛剛出道時充滿原創和實驗性的紀錄片「台北之晨」、「上山」，搭配張照堂以鄉土民俗文化為主題的紀錄片「王船祭典」。

「光陰的故事」也名列片單。李遠回憶，他參與尋找4名導演的過程，也和他們一起編劇、製作很多電影，之後台灣電影登上最重要的國際影展。片單的「哈勇家」及「關於我和鬼變成家人的那件事」，則正好反映台灣電影產業的2個極端，「藝術和商業的不斷嘗試」，也可見年輕世代導演的追求。

文化部政務次長王時思出席電影之夜表示，期盼透過這樣的策展脈絡，「讓凝望過去的我們獲得勇氣、溫暖及慰藉，進而邁向面臨重大變革及挑戰的未來，邀請大家從電影認識現在的我們，也看見更美好的未來」。

出演「飲食男女」的楊貴媚表示，對能夠參與此一為國爭光的盛事非常興奮。她分享，拍「飲食男女」時是令她難忘的魔鬼式訓練，也是第一次覺得「我還可以活得下去嗎？」邀請大家透過電影每一道菜感受做菜與吃菜的人心情，也能對自己身邊的家人多一點關心、多一點愛。

「哈勇家」導演陳潔瑤表示，自己是首次來日本，「很榮幸可以參與We TAIWAN這個活動，『哈勇家』是講台灣原住民泰雅族的家庭故事，但相信大家看了之後也會很有共鳴。歡迎大家週日下午來大阪公會堂一起看這部電影」。

