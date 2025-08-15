傳藝金曲獎823登場 聚焦跨世「代」傳承創新

快訊

中央社／ 台北15日電

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月23日在戲曲中心登場，今年以「代」為年度主題，象徵世代更迭與文化傳承，台灣民謠歌王劉福助以及台灣特技團等將登台演出。

根據今天傳藝中心發布的新聞資料，表演節目還包括人氣魔術師「幻術大仙」、歌手賴銘偉率領的「桃聯廣澤會舘官將首」、台灣特技團、復興京劇團以及青年戲曲表演者共同演出。透過祭典儀式、廟埕熱鬧與酬神戲等場景，串聯文化脈絡與生活記憶，呈現傳統與創新的融合。

傳藝金曲獎頒獎典禮由金鐘獎得主許效舜，搭檔深耕戲劇舞台的楊小黎共同主持；紅毯「傳藝大道」由實力派主持人柯大堡與新生代戲曲演員孫凱琳攜手。

典禮由春河劇團團長郎祖筠擔任總導演，四段跨界表演橫跨民謠、客語、原住民古調、現代特技、偶戲等多種藝術形式，展現世代共融與文化對話。

「傳藝大道」將有唐美雲、許秀年、許富凱、蔡振南等實力派表演藝術家登場，觀眾有機會近距離感受他們的風采，並透過紅毯訪談，聽到他們對傳統藝術的情感與期盼。

為了讓觀眾第一時間掌握典禮消息，今年傳藝金曲獎特別推出官方LINE帳號（網址：https://line.gmatam.aitago.tw/vG4b3q，或於LINE搜尋@gmatam）。加入好友後，隨時接收典禮最新動態。

