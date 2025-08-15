快訊

人安基金會、7-ELEVEN挺寒士 icash2.0卡輕鬆取餐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
藝人佩甄與寒士們，邀請大家11月底前到7-ELEVEN門市投入零錢，讓愛心捐款即時轉化為寒士熱食。 圖/人安基金會提供
人安基金透過與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，即日起至11月30日，推動「愛 catch you 食在幸福」門市零錢公益活動，號召民眾加入零錢捐行列，支持人安基金會多元服務，也讓愛心捐款即時轉化為寒士熱食，提供寒士三餐溫飽。

此外，為補足假日送餐缺口，人安結合7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐公益賦能服務，讓關懷無時差。只要持人安基金會提供的icash2.0卡，便可至7-ELEVEN指定門市領取一日三餐，寒士可挑選喜好的便當、麵包或營養飲品等逾20款餐食，一年約可兌領逾3萬餐次。

獨立照顧年邁母親與2名年幼孩子的單親媽曾女士今現身說法。她說，因收入不穩、工時零碎，還需要照顧家人，而錯過平安站發餐時段，如今透過icash2.0卡能自由領取餐食，解決一家溫飽問題。曾女士目前也在基金會輔導下準備創業賣雞蛋糕，「這份幫助就像即時雨，在最困難的時候帶來希望，也讓孩子看到努力生活的榜樣。」

人安基金會表示，自2002年來，基金會每年服務近150萬人次、提供超過百萬份餐食。這些年供餐一直遇到人力不足、假日無法供餐、取餐距離限制與錯過取餐時間的困難，且近來全球經濟低迷、物資短缺，加上大環境動盪，捐款與物資明顯減少，募款也面臨挑戰。

「OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐公益賦能專案，不但解決假日發餐人力的問題，也減輕站長與義工的負擔。受助者可透過發放的icash2.0卡至鄰近7-ELEVEN門市於週末領取一日三餐，達成「取餐便利、暖心即食」的目標，不用為了一餐奔波即可就近取餐，更不會讓錯過發餐時間領不到餐食。

此外，7-ELEVEN因應人安基金會的需求，客製化人安OPENPOINT行動隨時取的專屬賣場，讓寒士可依自身喜好挑選喜愛口味的餐食，透過「OPENPOINT行動隨時取」系統，平安站站長也能從線上即可掌握領餐狀況，遇到多次未領餐的對象也能及時追蹤狀況給予協助。

　「愛 Catch You 食在幸福」即日起至11月30日，透過7-ELEVEN門市零錢捐、或是OPENPOINT APP線上捐款、零錢包捐款及ibon捐款，都可幫助寒士溫飽，相關活動訊息可關注人安基金會臉書。

