國光8月底擬停高雄墾丁6路線 公路局整併同業行駛

中央社／ 台北15日電

國光客運申請停駛14條長期虧損路線，其中高雄、墾丁等6條路線預計將於8月31日停開。交通部公路局今天表示，將整併由其他業者行駛。

在高鐵、台鐵競爭下，客運載客量下滑，客運業經營面臨困境，國光客運半年內2度遲發薪水，向銀行貸款經還款後仍欠款新台幣20多億元。

國光客運申請停駛14條長期虧損路線，每年虧損合計近1.9億元，傳出公路局已核定高雄、墾丁6條一般公路客運路線整併日期。公路局表示，將整併由其他業者行駛，維持民行不中斷，而台南、高雄及屏東等3個場站，包含14條路線，規劃8月底或9月上旬進行轉換，正與國光確認各項細節。

至於公路局要求優先整併的6條南部路線包括9117、9127、9188、9189、1773與1780等，國光客運總經理任季男向中央社記者證實，6條一般公路客運路線將行駛至8月30日，8月31日起由其他客運業者代駛。剩下申請停駛國道客運路線包括台北、台中到台南、高雄、屏東，以及桃園、中壢到高雄，合計8條路線，任季男表示，還在與公路局協調中。

任季男指出，後續南部部分場站未來可能不續租撤站，規劃保留1間南部保養廠。

任季男表示，裁撤這些虧損路線對於公司財務改善有很大幫助，但能否轉虧為盈，各方面都還需努力，包括其餘路線營運改善、開源節流、人員精簡、資產處分，以及信保基金支持。

公路局透露，目前每1至2週即與國光客運確認相關人、車處理情形，業者已針對台南、高雄及屏東等3個場站相關員工及駕駛人逐一徵詢留任意願，並遵照勞基法規定辦理及支應業主應負擔費用。

台南 屏東 國光客運

