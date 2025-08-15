女兒出生被判撐不過7天 羅慧夫基金會助母度難關

快訊

中央社／ 台北15日電

腭裂合併多重病症女孩萁萁，出生時被醫師宣判僅能活7天，父親離家，外婆因擔心失去而不敢抱她。她的母親在羅慧夫基金會協助下度過難關，也伴她走過生死邊緣，迎來4歲生日。

「媽媽，妳要有心理準備，這孩子恐怕撐不過7天。」早產出生的萁萁（化名）僅有1380公克，不僅有腭裂，還合併缺1顆腎臟、脊椎與胸骨發育不全、心臟破損與斜頸等多重病症，只能插滿管線住進新生兒加護病房，萁萁的外婆一度無法接受事實，甚至拒絕抱她，深怕投入感情後，又要承受失去的痛苦。

萁萁的媽媽在診所工作，當時正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因忙碌未察覺懷胎，直到4個月才驚覺，5個月時又因早產破水緊急住院安胎；雖然在懷孕期間就得知萁萁狀況異常，仍不忍放棄這個小生命，爸爸卻因無法接受離開家庭。幸好羅慧夫顱顏基金會的介入，幫助度過艱難時刻。

「基金會的社工成了我唯一的出口，我把所有壓力都傾訴給她。」回憶當時，萁萁媽媽仍說到哽咽，但慶幸當時基金會提供唇腭裂專用奶瓶、心理支持與生活補助，陪伴她走過難關。萁萁在加護病房住院60天後出院，外婆也被她的生命力感動。

4年過去，萁萁歷經6次手術，正在基金會協助下進行語言治療。個性開朗、總是用燦爛笑容與人互動的她，近日在羅慧夫顱顏基金會「無盡傳愛」年度募款記者會上，與媽媽和哥哥一起歡慶4歲生日。

看到萁萁的故事，擔任愛心大使的温昇豪回憶，自己小學時曾有唇腭裂的同學，雖然完成手術，仍面對語言表達困難與他人異樣眼光，「如果當年我的同學也能遇到像羅慧夫顱顏基金會這樣的資源，他的人生可能會截然不同」，盼各界協助基金會，讓這份愛穩定延續，幫助更多孩子勇敢前行，重拾笑容與希望。

「相信只要社會願意穩定支持，就能陪伴每個顱顏孩子勇敢迎向未來。」羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，基金會從孕期開始介入，提供醫療與心理支持，協助新手顱顏父母建立照顧信心。孩子成長過程中更提供語言治療、心理社會適應服務、經濟補助與獎助學金，陪伴顱顏孩子自信成長、回饋社會。

