超吸睛！五米高胖胖熊空降「女生日常節」 首度現身松菸五號倉庫

今夏最受矚目的女生專屬週末派對——2025 女生日常節《FUN肆美好日》將於08/23(六) ~ 08/24(日)在台北松菸文創園區五號倉庫限時展開，全區開放免費入場。

延續歷年活動好評，今年活動以「FUN肆美好日」為主題，集結夢幻拍照場景、寵愛體驗、品牌闖關互動與選物市集，為女孩們打造一場充滿儀式感與歡樂氛圍的夏日盛典，讓每位女生都能盡情玩耍、盡情被寵愛，今年，跟著女生日常節，一起把「美好」化為生活中最值得擁有的時刻！

巨型夢幻裝置空降松菸！五米高「FUN肆打卡點」成為松菸限時新地標

今年最吸睛的焦點，就是坐落於松菸五號倉庫外、高達五米的巨型玩偶打卡裝置！首次於女生日常節快閃亮相，這隻超萌胖胖熊以可愛療癒的姿態現身，瞬間成為全場矚目焦點。

除了大型玩偶裝置外，現場還有小型胖胖熊人偶，在兩天活動期間定點與大家見面互動，勢必成為此次活動女孩們的打卡朝聖地標，無論是獨自拍照，還是和姊妹、閨蜜一同前來，都能在這裡留下今夏最夢幻的美好回憶！

寵愛粉絲再升級！限量體驗課程打造妳的專屬美好時刻

此次女生日常節特別推出兩場「限量寵愛體驗」，感謝一路以來支持的粉絲，邀請女孩們搶先預約，用最獨特的方式記錄當下的美好，將最美的自己珍藏，把最溫柔的時光親手打造，讓你不只玩得盡興，更能把專屬的美麗與溫暖帶回家，兩場體驗課程皆採限量預約報名，額滿為止，千萬別錯過這場專屬於你的寵愛時光。

●韓式證件照體驗｜報名連結：https://reurl.cc/pY1kal

由專業妝髮團隊打造自然妝容與細緻修圖，為你拍出最動人的證件照，留下閃耀自信的瞬間。

●土耳其手作燈飾｜報名連結：https://reurl.cc/4N10Nj

親手拼貼色彩與花紋，沉浸式打造屬於自己的異國風幸福光影，療癒指數百分百！

抽按摩椅、住宿券、千元美妝福袋闖關集章送大獎，讓每位女孩都能成為FUN肆女神！

為了讓每位參加者都能感受到驚喜與回饋，今年「女生日常節」祭出超豪華抽獎活動！只要完成展區互動任務與品牌集章闖關，即可參加抽獎，有機會獲得FUJI AI 按摩沙發 、澳門上葡京綜合渡假村豪華客房住宿券、義大利輕奢真皮皮夾、獨家限量美妝福袋等多項好禮，總價值超過新台幣7萬元，讓你在享受生活的同時，也能收穫滿滿幸運值，人人都有機會成為FUN肆女神！

此外，今年再加碼好禮！只要完成所有闖關任務並填寫問券，還可再參加【問卷券抽獎活動】，加碼抽出多項驚喜好禮！詳細獎品資訊，請見 活動官網。

熱門品牌聯手出擊！闖關互動任務、拍照派樣、還有免費啤酒等你來拿！

2025 女生日常節除了好拍，還好玩！多家人氣品牌，打造專屬互動體驗！邀請女孩們一同開啟「FUN肆任務」。

各項美妝保養、日常選物現場都設有拍照打卡牆、互動遊戲、試用體驗與品牌加碼派樣活動，讓你邊逛邊玩，邊拍邊拿。

完成任務還可獲得漂浮霜淇淋、免費啤酒、品牌好禮、優惠折扣碼等，每一站都驚喜滿滿，讓你走到哪裡都像拆禮物一樣充滿期待！

現場市集活動。

眾多品牌齊聚FUN肆市集！飾品服飾 × 玩偶公仔 × 輕食飲品一次逛好逛滿

今年的FUN肆市集規模全面升級，首度攜手人氣選物「吉刻市集」，集結眾多深受女孩喜愛的品牌，從飾品服飾、玩偶公仔、生活療癒小物，到輕食飲品與潮流配件，打造出一條讓人忍不住駐足的夢幻選物路線，每一站都是為女孩量身打造的美好片刻。

無論是想變美、想療癒、想放鬆，這裡都能一次滿足，邊逛邊體驗，把專屬你的 FUN 肆生活全收進口袋！

歡迎所有女孩們帶著好閨蜜，一起來這座為女孩而生的女生專屬週末派對，FUN肆過生活，拍出最美的自己！