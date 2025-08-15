快訊

吳淑珍OHCA送醫 傳病因是「低血壓」醫：需懷疑罹這2種病

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
前第一夫人吳淑珍今天下午傳送醫，一度傳出沒呼吸心跳，經搶救後已恢復心跳，並送新樓醫院診治。本報資料照片
前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳於台南住處昏倒，一度無呼吸心跳（OHCA）被緊急送醫，送醫途中已恢復呼吸心跳，目前入住普通病房觀察，據悉，導致昏倒的原因為低血壓。臨床醫師指出，低血壓導致昏倒，最常見是姿勢性低血壓，夏天水分攝取不夠，姿勢性低血壓更常發生，不過會嚴重至OHCA，恐需懷疑是心律不整或心肌梗塞

北醫附醫心臟內科專任主治醫師陳肇文表示，低血壓最常見情況為體內水分、鹽分不足，導致姿勢性低血壓，尤其夏天水分蒸散快，民眾水分攝取更容易不足，建議早上起床後至少要喝300毫升的水，白天至少喝2公升，才能避免脫水，如要從事運動，建議喝完水再開始，才不會在運動過程中，因流汗導致脫水，引發姿勢性低血壓而昏倒。

除了水分以外，心律不整、心肌梗塞也是導致低血壓昏倒的另一大原因。陳肇文表示，心律不整會導致心臟打出的血流不足，容易導致血壓太低而昏倒，一般來說，病人送醫後必須經由心電圖檢測確認，而心律不整無法預防， 一旦被診轉有心律不診，只能靠定期就醫服藥，降低心律不整發生機率。

至於心肌梗塞病人，根據國際研究，高達半數第一次發作時就昏倒或猝死，同樣地，心肌梗塞的發生也無法有效預測發生時間，如發現有心肌梗塞，應定期就醫檢查、服藥，必要時需心導管改善心肌梗塞。

陳肇文說，因為昏倒，送醫時已發展至OHCA，通常要以最嚴重方向診斷，鎖定心律不整、心肌梗塞進行檢查。

除前述原因外，自律神經若發生問題，也會導致低血壓、昏厥，病人經常在小便、咳嗽、深呼吸時，因交感、副交感神經調節機制失靈而昏倒，脊椎受傷、長期乘坐輪椅者，常會有自律神經問題，不過，自律神經導致的低血壓昏倒，通常屬良性，只要躺平、墊高腳部，就能恢復。

