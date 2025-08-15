杜達美與洛杉磯愛樂華麗最終章 3場演出只在台北

快訊

中央社／ 台北15日電

今年是指揮家杜達美擔任洛杉磯愛樂音樂總監的最後1年，10月他將率領樂團與維也納金色大廳合唱團以及迪士尼音樂廳駐廳洛杉磯大師合唱團訪台，3場只在台北國家音樂廳。

杜達美（Gustavo Dudamel）與洛杉磯愛樂（LosAngeles Philharmonic）合作長達17年，在任期間為洛杉磯愛樂帶來更多熱情與活力，「紐約時報」盛讚在杜達美領導下，「洛杉磯愛樂成為美國最重要的管弦樂團。」

這次杜達美將帶來馬勒的第二號交響曲「復活」，舞台上將有超過250名音樂家同台演出，精彩獻聲。

外交部政務次長陳明祺今天在記者會上表示，「有誰不是杜達美的粉絲？」很開心透過台灣各界的努力，可以邀請到洛杉磯愛樂與維也納金大廳合唱團共同演出，「感謝主辦單位跟各方的努力，讓我們在台灣就可以享受這樣的國際音樂饗宴。」

奧地利台北辦事處處長何士誠（Christian Helbig）致詞時表示，他很開心在台灣可以聽見奧地利最棒的合唱團，「我看到網路上對這個合唱團的敘述，很想跟大家分享。上面寫了這個合唱團證明了，就算不是職業的歌唱家，也能表現出最高的合唱水準。」

台灣蹦藝術協會理事長林仁斌今年春天剛聽完荷蘭阿姆斯特丹的「馬勒音樂節」，他表示，無論是演出規格、藝術家與曲目都是樂壇少有，尤其是馬勒第二號交響曲「復活」，「人生一定要聽一次，這首樂曲不只是讓亡者復活，最終希望生者都可以得到平靜。」

這也是洛杉磯愛樂睽違31年訪台，亞洲巡演除了台灣之外，也將到韓國與日本。值得一提的是，這次韓國與日本演奏馬勒「第二號交響曲」合作的都是當地合唱團，台灣的場次可說是最強卡司。

杜達美與洛杉磯愛樂音樂會將於10月28日到30日演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂會 洛杉磯

