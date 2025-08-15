快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

澎湖港迎國際郵輪靠泊 旅運中心115年第3季完工

中央社／ 台北15日電

台灣港務公司將澎湖馬公商港打造為離島郵輪示範港，其中1號碼頭長度延伸1倍，去年4月啟用，可提供15萬總噸的大型郵輪靠泊；正在興建的國際線郵輪旅運中心，預計115年第3季完工。

澎湖國內商港為配合中央與地方推展郵輪觀光，經行政院核定「藍色公路十年整體發展規劃」（110至119年）將澎湖馬公商港定位為離島郵輪示範港。

為提供大型郵輪靠泊，台灣港務公司斥資將1號碼頭長度由原190公尺延建至380公尺，可提供15萬總噸大型郵輪靠泊。

台灣港務公司今天召開記者會表示，去年4月完工後，首迎7.5萬總噸的大型郵輪「挪威奮進號」靠泊，今年暑假再次迎接雲頂集團旗下7.7萬總噸國際郵輪「領航星號」靠泊馬公商港。

根據台灣港務公司統計，領航星號郵輪今年安排掛靠澎湖港14艘次，預計可帶來旅客約2.5萬人次。

高雄港務分公司馬公管理處長鍾偉誠表示，澎湖港作為台灣離島觀光、旅客遊憩重要港口，已於113年4月動工興建國際線郵輪旅運中心，預計115年第3季完工、第4季啟用。

鍾偉誠指出，未來將大幅優化郵輪旅客候船、通關動線、休閒購物等空間，吸引國際郵輪到港，讓旅客駐足澎湖進行深度旅遊。

郵輪 馬公 澎湖

延伸閱讀

澎湖2起急重症 陸海空接力送醫救治

影／藍色公路金澎首航僅2.5小時 「雲豹輪」助疏運滯留旅客

保護沉船日登場聚焦「將軍一號」 澎湖推動水下珍貴資產保存

2025保護沉船日澎湖登場 盼守護水下文化資產

相關新聞

吳淑珍OHCA送醫 傳病因是「低血壓」醫：需懷疑罹這2種病

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳於台南住處昏倒，一度無呼吸心跳（OHCA）被緊急送醫，送醫途中已恢復呼吸心跳，目前入住普通病房...

28歲女因「愛美」長期服用利尿劑消水腫 醫示警：腎齡恐超標

愛美當心害了腎！一名28歲女子為改善水腫型肥胖，聽信朋友建議長期服用利尿劑，雖然體重瞬間下降，但腎臟功能嚴重受損，檢測數據顯示腎絲球過濾率僅剩50分，腎齡猶如80歲老人，險些造成不可逆傷害。

超吸睛！五米高胖胖熊空降「女生日常節」 首度現身松菸五號倉庫

今夏最受矚目的女生專屬週末派對——2025 女生日常節《FUN肆美好日》將於08/23(六) ~ 08/24(日)在台北松菸文創園區五號倉庫限時展開，全區開放免費入場。

豬價飆漲！農業部協調冷凍肉類公會 優先供應家庭民生消費

豬價居高不下。農業部表示，為提前因應中元節祭祀及中秋節採購需求，農業部於今邀集冷凍肉類商業同業公會，協調於節前減少採購用...

保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

國內近期屢傳持有保護令的女子遭傷害事件，保護令遭質疑效力全失。衛福部今邀集司法院、法務部、內政部警政署、縣市警察局及專家...

全球塑膠公約破局 彭啓明：須觀察氣候公約骨牌效應

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）宣告破局。環境部長彭啓明受訪時說，塑膠與民生相關，美國關稅也可能是因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。