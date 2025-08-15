澎湖港迎國際郵輪靠泊 旅運中心115年第3季完工

台灣港務公司將澎湖馬公商港打造為離島郵輪示範港，其中1號碼頭長度延伸1倍，去年4月啟用，可提供15萬總噸的大型郵輪靠泊；正在興建的國際線郵輪旅運中心，預計115年第3季完工。

澎湖國內商港為配合中央與地方推展郵輪觀光，經行政院核定「藍色公路十年整體發展規劃」（110至119年）將澎湖馬公商港定位為離島郵輪示範港。

為提供大型郵輪靠泊，台灣港務公司斥資將1號碼頭長度由原190公尺延建至380公尺，可提供15萬總噸大型郵輪靠泊。

台灣港務公司今天召開記者會表示，去年4月完工後，首迎7.5萬總噸的大型郵輪「挪威奮進號」靠泊，今年暑假再次迎接雲頂集團旗下7.7萬總噸國際郵輪「領航星號」靠泊馬公商港。

根據台灣港務公司統計，領航星號郵輪今年安排掛靠澎湖港14艘次，預計可帶來旅客約2.5萬人次。

高雄港務分公司馬公管理處長鍾偉誠表示，澎湖港作為台灣離島觀光、旅客遊憩重要港口，已於113年4月動工興建國際線郵輪旅運中心，預計115年第3季完工、第4季啟用。

鍾偉誠指出，未來將大幅優化郵輪旅客候船、通關動線、休閒購物等空間，吸引國際郵輪到港，讓旅客駐足澎湖進行深度旅遊。