快訊

川普：習近平說只要我在任 他不會對台灣動武

20歲男爬電塔慘死！律師直指短影音影響超乎預期「盲從媚眾成日常」

喉嚨乾癢、咳不停？這8樣「潤喉飲食」助舒緩

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
喉嚨乾癢、咳不停？這８樣「潤喉飲食」助舒緩 圖片來源/Unsplash
喉嚨乾癢、咳不停？這８樣「潤喉飲食」助舒緩 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「潤喉飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議八大潤喉飲食有哪些。

咳嗽成因多元，可能與呼吸道感染、過敏、空氣品質不佳，或長時間用嗓過度有關。

特別是當季節變換、天氣忽冷忽熱時，更容易出現喉嚨不適，進而影響日常作息與生活品質，成為許多人共同的煩惱。除了尋求專業診斷找出病因外，不少人也會透過飲食來緩解不適，本篇便整理出網友熱議的「潤喉飲食」，一起來看看吧！

早晨喝「蜂蜜水」舒緩喉嚨乾澀　「銀耳蓮子湯」潤喉又健康

▲ 網友熱議TOP8潤喉飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8潤喉飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「潤喉飲食」的討論，可以發現其中最常被提及的便是「蜂蜜」。有網友便分享，自己習慣在早晨飲用一杯蜂蜜水，溫潤而不刺激，喝下後喉嚨明顯放鬆許多；也有歌唱老師表示，蜂蜜有潤喉作用，平時適量地喝溫水加蜂蜜，可以幫助「舒緩喉嚨與聲帶的乾燥感」，是不少人習慣的開嗓與保養方式。

而「檸檬」本身酸性較高，單獨食用可能刺激喉嚨，不過也因酸味可促進口腔分泌唾液，能間接緩解口咽乾燥感；網友則多建議將其搭配蜂蜜與溫水飲用，既能中和酸度，又可增添潤喉效果。此外，不少人在喉嚨不適時也會食用「枇杷膏」、「枇杷潤喉糖」等，如一名家長分享「小孩咳嗽就吃它，一下子就好很多了」。

「蘋果」與「水梨」也是許多網友推薦的潤喉水果。蘋果富含水分與果膠，口感多汁，能為口腔和咽喉提供潤滑，減輕乾燥感；有醫師即指出，其維生素C和抗氧化物質，也有助於維持呼吸道健康。

水梨含水量高，性質偏涼，被中醫認為具有潤肺、止咳、化痰的效果，尤其在乾燥季節更適合食用，討論區也有網友分享，自己喜愛「水梨搭配冰糖或蜂蜜熬湯」的吃法，能幫助舒緩乾咳症狀和喉嚨乾澀。

若想要真正遠離咳嗽與喉嚨不適，除了參考上述網友們推薦的「潤喉飲食」外，也要記得養成規律作息、適量攝取水分，並盡量避免辛辣、油炸等刺激性飲食，才能更全面地維持咽喉健康！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「潤喉飲食」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/23~2025/07/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

方文琳潑辣婆婆報喜！被恭喜訊息淹沒 啞著喉嚨問：真的假的

稀釋漂白水當水喝！台中知名冰淇淋店3顧客1女員工疑誤飲 送急診

不只得正、可不可！「清心福全」也撐不住了　7／26起「52款飲品」每杯貴5元

他以為卡痰張嘴照鏡…竟見「黑影蠕動」！醫揭真相超驚嚇

相關新聞

晴朗酷熱飆37度 有2熱帶擾動醞釀將成颱？ 吳德榮曝對台影響機率

今明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室...

未來2周天氣展望 氣象署：南方水氣多 熱帶擾動活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周南方水氣多，南部及東半部有局部短暫陣雨或...

處女膜修復手術惹議 衛福部允討論禁止

為滿足部分民眾的「處女情結」，坊間醫美診所等推出處女膜修復術，強調術後90%會落紅、助恢復撕裂前狀態，廣告詞甚至打著「找...

醫療性凍精卵 中央9月起補助2類癌患

少子化嚴峻，衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過...

全球塑膠公約日內瓦談判 宣告破局

為應對塑膠汙染而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2）昨落幕，本屆會議長達十一天，雖在會末階段提出兩...

坦言過去沒做好 環長促大型光電案場總體檢

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分光電板嚴重毀損，引發民眾對綠能疑慮。環境部長彭啓明昨接受廣播節目專訪時坦言，過去程序沒做好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。