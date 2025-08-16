喉嚨乾癢、咳不停？這8樣「潤喉飲食」助舒緩



咳嗽成因多元，可能與呼吸道感染、過敏、空氣品質不佳，或長時間用嗓過度有關。

特別是當季節變換、天氣忽冷忽熱時，更容易出現喉嚨不適，進而影響日常作息與生活品質，成為許多人共同的煩惱。除了尋求專業診斷找出病因外，不少人也會透過飲食來緩解不適，本篇便整理出網友熱議的「潤喉飲食」，一起來看看吧！

早晨喝「蜂蜜水」舒緩喉嚨乾澀 「銀耳蓮子湯」潤喉又健康

觀察近一年網友針對「潤喉飲食」的討論，可以發現其中最常被提及的便是「蜂蜜」。有網友便分享，自己習慣在早晨飲用一杯蜂蜜水，溫潤而不刺激，喝下後喉嚨明顯放鬆許多；也有歌唱老師表示，蜂蜜有潤喉作用，平時適量地喝溫水加蜂蜜，可以幫助「舒緩喉嚨與聲帶的乾燥感」，是不少人習慣的開嗓與保養方式。

而「檸檬」本身酸性較高，單獨食用可能刺激喉嚨，不過也因酸味可促進口腔分泌唾液，能間接緩解口咽乾燥感；網友則多建議將其搭配蜂蜜與溫水飲用，既能中和酸度，又可增添潤喉效果。此外，不少人在喉嚨不適時也會食用「枇杷膏」、「枇杷潤喉糖」等，如一名家長分享「小孩咳嗽就吃它，一下子就好很多了」。

「蘋果」與「水梨」也是許多網友推薦的潤喉水果。蘋果富含水分與果膠，口感多汁，能為口腔和咽喉提供潤滑，減輕乾燥感；有醫師即指出，其維生素C和抗氧化物質，也有助於維持呼吸道健康。

水梨含水量高，性質偏涼，被中醫認為具有潤肺、止咳、化痰的效果，尤其在乾燥季節更適合食用，討論區也有網友分享，自己喜愛「水梨搭配冰糖或蜂蜜熬湯」的吃法，能幫助舒緩乾咳症狀和喉嚨乾澀。

若想要真正遠離咳嗽與喉嚨不適，除了參考上述網友們推薦的「潤喉飲食」外，也要記得養成規律作息、適量攝取水分，並盡量避免辛辣、油炸等刺激性飲食，才能更全面地維持咽喉健康！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「潤喉飲食」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/23~2025/07/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

