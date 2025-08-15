豬價飆漲！農業部協調冷凍肉類公會 優先供應家庭民生消費

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

豬價居高不下。農業部表示，為提前因應中元節祭祀及中秋節採購需求，農業部於今邀集冷凍肉類商業同業公會，協調於節前減少採購用作加工的國產豬肉，以調整肉品市場採購比例，並將國產豬肉優先供應傳統市場及家庭消費使用。價格可望年底逐步回歸常態。

近期因風災頻繁、夏季高溫及疫病干擾等多重因素，導致毛豬數量短期供應縮減，豬肉價格飆漲。農業部說明，已與冷凍肉類商業同業公會協調減少採購用作加工的國產豬肉，並將國產豬肉優先供應傳統市場及家庭消費使用，也請台糖公司適度增供毛豬，同時要求農民秩序出豬，集中於重要節慶及節前供應，確保節慶期間市場供貨無虞。相關措施將配合既有產銷監測機制，持續觀察市場動態並適時調整，維持供需平衡與價格合理。

農業部也強調，目前國產與進口豬肉總供應量均高於去年同期，民生供應充足。

農業部進一步指出，夏季高溫潮濕環境影響豬隻生長，且持續有疫病干擾降低育成率，為協助養豬產業提升產能，已召集相關單位結合各機關量能成立豬隻育成應對小組，就防疫、精準營養及豬隻飼養管理等多元面向進行輔導，強化產業經營韌性。

此外，農業部說，隨氣候穩定與產地供應恢復，價格可望於年底逐步回歸常態。農業部將持續密切監控毛豬產銷秩序，並與產業各方保持溝通，確保民生穩定與養豬產業永續發展。

