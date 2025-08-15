保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

國內近期屢傳持有保護令的女子遭傷害事件，保護令遭質疑效力全失。衛福部今邀集司法院、法務部、內政部警政署、縣市警察局及專家學者，舉行家暴案件司法程序研商會議，會中決議，為強化家暴案件風險資料串接，刑事局偵查隊幹部可查衛福部保護資訊系統，掌握個案危機程度。

土城案件中，施暴男子違反保護令，卻被無保飭回；新北夜店命案，被害女性公關申請保護令，卻等了2個月才獲准。衛福部保護司司長張秀鴛指出，有鑑於此，今天會議中做成結論，社工、警察等網絡成員，協助被害人聲請保護令時，除提供通報表、親密關係危險評估量表外，也應該提供事證資料，例如驗傷單、照片、手機通訊截圖等，盼縮短法官審理保護令時間，加速核發。

8月6日立法院司法法制委員會邀衛福部就保護令議題備詢，當時衛福部承諾將研議以電子腳鐐避免家暴加害人接近被害人。張秀鴛表示，今天會議中，專家及警政署、司法院、法務部代表同意以科技設備實施電子監控，避免被害人受害，但家暴電子監控與防止受刑人潛逃的電子腳鐐不同，加害人、被害人雙方都要裝設監控設備，才能在加害人接近時警示，因此涉及被害人隱私、加害人人身自由2項法律議題，專家建議必須謹慎研議。

張秀鴛說，會中決議政策方向不變，但專家建議，有必要先參考國際實務經驗，且電子監控勢必涉及修法，建議除參考與我國相同的大陸法系外，也要參考英美法系國家如何在法制上進行作業，同時考量各國實務情況，包括如何避免加害人想「試試看底線」，試圖接近被害人，導致警鈴不斷響起，監控者疲於奔命，或試圖以物品遮蔽監控設備訊號等，排除這些「副作用後」，再套用至國內實施。

另，由於違反保護令在檢警單位處理時，常被低估風險，導致如土城案輕縱情況，釀成憾事，張秀鴛說，會中決議，為強化家暴案件相關風險資料串接，開放形式偵查警察官處理違反保護令案件時，可查詢衛福部保護資訊系統，了解案件加害人家暴通報歷史，以利檢警掌握暴力危機程度，不過並非開放全數員警使用，而是由警方幹部查詢，至於幹部職位劃定，將由警政署訂定。