週末2天防高溫 17日起水氣增南部防豪雨

中央社／ 台北15日電

氣象署表示，週末2天高溫顯著，西半部普遍在攝氏34、35度，桃竹、台南地區可能上看37度；明天嘉義以南午後防局部大雨，17日至19日水氣偏多，西半部、各山區午後有局部大雨，南部可能達局部豪雨。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天晴到多雲，基隆北海岸及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南投及雲林以南地區、中部以北近山區平地及東半部山區有局部雷陣雨，其中嘉義以南可能有局部大雨。

張竣堯表示，17至19日南方雲系北移，各地水氣增加，台東、屏東轉為短暫陣雨或雷雨，西半部、各山區午後有局部大雨，南部可能會達局部豪雨；清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

張竣堯指出，預估20至22日水氣減少，天氣轉為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯說，週末2天高溫較顯著，普遍東半部約31至33度，西半部34、35度，北部地區、南部近山區可能達36度；明天桃園、新竹地區、台南留意可能有37度左右高溫發生。

張竣堯提到，未來一週在南海、台灣東南部海面（菲律賓東方海面）可能會有熱帶擾動。在台灣東南部海面的條件並不太好，可能只會是一般的低壓北移，為台灣帶來一些水氣。

至於南海的擾動則有機會發展，張竣堯表示，目前各國預測將往中南半島移動，對台沒有直接影響，但在強度方面歐美預測不同調，歐洲偏弱、美國則預估有增強為颱風的機會；至於AI模式則認為強度僅達熱帶性低氣壓，後續需持續觀察。

張竣堯提醒，明天新北、桃園、屏東、台東可能會有8級左右強陣風，台北市區也會有較強陣風。

高溫 屏東 嘉義

