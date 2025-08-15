快訊

全球塑膠公約破局 彭啓明：須觀察氣候公約骨牌效應

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今中午召開「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會，當時談判尚未結束。記者葉冠妤／攝影
「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）宣告破局。環境部彭啓明受訪時說，塑膠與民生相關，美國關稅也可能是因素之一，當各國面臨經濟發展、通膨等壓力，公約要通過很難，後續也必須觀察是否產生骨牌效應，影響氣候公約。

原定昨日落幕的原訂昨日落幕的「全球塑膠公約」談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈，大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）因此宣布今日再議，但各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意見分歧，兩份草案版本均無法取得委員會共識，最終宣告破局。

彭啓明表示，就氣候公約經驗來看，如COP3的京都議定書、COP21的巴黎氣候協定，當時都有一個特別關鍵國家主導，而這次的塑膠公約多是專業技術談判，破局就很有可能發生，只能期待再談，就跟氣候協定一樣，一直談一定會有結果，他抱持希望。

彭啓明說， 當國內搞不定、國際公約就很難搞定，尤其塑膠很敏感，跟民生有關，各國都有一些考量。他認為美國關稅有可能是因素之一，因為各國經濟發展、通膨等壓力會跑出來，在這氛圍之下，要通過的確有點難，後續也必須觀察氣候公約會不會產生骨牌效應，不過目前還沒看到各國氣候退縮。

他說，通常國際公約要過，主辦國要有厲害政治手腕，解決兩百個國家分歧意見，這次專業談得比較多，過的機會不高，看下一次談判有沒有國家願意承擔，談判是重要關鍵。

至於台灣的減塑政策是否受影響？彭啓明說，台灣推動減速的決心堅強，國人某方面有高度共識，但也不會直接要求大家以後都不准用塑膠袋，必須透過系統性改變、商業化支持才有可能成功。

環境部資源循環署長賴瑩瑩提及，台灣已經有做到全生命週期管理，源頭減量、綠色設計等大方向都已展開，現階段示範，未來將透過資源循環推動法加強法制，強制規範。

針對源頭減量，賴瑩瑩說，環境部一次性產品減量目標增為六大項，跟公約精神一致，環境部也開放減量里程碑許願池專區至八月底，廣納民眾對建議，預計年底推出2035年的一次性塑膠產品減量期程。

彭啓明 環境部 經濟發展

