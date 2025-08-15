全球塑膠公約「未完待續」 聯合國執行長：不會因挫折停步

快訊

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
全球塑膠公約談判會議落幕，未能如期達成最終協議，聯合國環境規劃署執行長英格安德森強調，不會因為挫折 。記者曾原信／攝影
歷經長達11天馬拉松式協商，全球塑膠公約談判會議今在瑞士日內瓦落幕，儘管未能如期達成最終協議，聯合國環境規劃署（UNEP）執行長英格安德森（Inger Andersen）強調，談判過程已釐清各方「紅線」，並在多個關鍵議題取得實質進展，「雖然我們帶著失望離開，但不能否認這是一場重要的前進。」

安德森稍早在談判閉幕後的國際記者會上表示，本輪會議顯示，在政治、經濟高度複雜的全球環境下，要在短短兩三年內完成一項國際條約，極具挑戰，但各國仍展現出對達成協議的強烈意願。她說：「我們必須承認，塑膠汙染不會停止，我們的工作也不會停止。」

她指出，本次會議的成果包括釐清各國彼此立場與底線、加深區域與跨國對話，這些努力都會為未來深入磋商鋪路。

對於未能在日內瓦完成協議，安德森坦言自己與所有關心地球未來的人一樣失望，面對媒體關注何時重啟談判，安德森坦言目前尚難預測，但強調不會因挫折而停步，「我是一個沒有耐心的人，在找到前進的道路之前，我不會罷休。」

安德森表示，將在下次聯合國環境大會向會員國提交報告，相信各國也會在此期間持續對話、尋找突破方案。她重申，這是一個由會員國主導的進程，UNEP將持續在政策與方案規劃層面提供支持，協助終結包括海洋在內的塑膠汙染。

