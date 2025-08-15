勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

勒索軟體近年成為全球醫院最嚴重的資安威脅，不僅造成財務損失與系統停擺，更可能影響病人安全。衛福部今與位發展部資通安全署一同召開「醫療領域關鍵基礎設施資安強化整合」記者會，宣布跨部門合作，全面提升醫療體系資安防護韌性，未來也將資安納入醫院評鑑。

衛福部資訊處處長李建璋表示，上半年多家醫院遭駭，衛福部已推動六大補強措施，包括擴大人員訓練，從資訊工程師到醫院管理階層、調整校戰守則讓中小型醫院也可以使用、全面推廣防禦軟體EDR、制定資安標準未來納入醫院評鑑、完成全國資安總體檢，以及擴大紅藍演練至11家主要醫院。

李建璋指出，年底將成立北、中、南、東四個「醫院資安韌性中心」，引進並測試最新資安科技，並建立全國醫療資安資料庫，結合 AI 偵測可疑行為。他強調，「資安即是病安」，衛福部會透過跨部門協力，將守護民眾就醫權益，打造安全可信的醫療環境。