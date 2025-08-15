快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今與位發展部資通安全署一同召開「醫療領域關鍵基礎設施資安強化整合」記者會，宣布跨部門合作，全面提升醫療體系資安防護韌性，未來也將資安納入醫院評鑑。圖為數位發展部，示意圖。本報系資料照片
衛福部今與位發展部資通安全署一同召開「醫療領域關鍵基礎設施資安強化整合」記者會，宣布跨部門合作，全面提升醫療體系資安防護韌性，未來也將資安納入醫院評鑑。圖為數位發展部，示意圖。本報系資料照片

勒索軟體近年成為全球醫院最嚴重的資安威脅，不僅造成財務損失與系統停擺，更可能影響病人安全。衛福部今與位發展部資通安全署一同召開「醫療領域關鍵基礎設施資安強化整合」記者會，宣布跨部門合作，全面提升醫療體系資安防護韌性，未來也將資安納入醫院評鑑。

衛福部資訊處處長李建璋表示，上半年多家醫院遭駭，衛福部已推動六大補強措施，包括擴大人員訓練，從資訊工程師到醫院管理階層、調整校戰守則讓中小型醫院也可以使用、全面推廣防禦軟體EDR、制定資安標準未來納入醫院評鑑、完成全國資安總體檢，以及擴大紅藍演練至11家主要醫院。

李建璋指出，年底將成立北、中、南、東四個「醫院資安韌性中心」，引進並測試最新資安科技，並建立全國醫療資安資料庫，結合 AI 偵測可疑行為。他強調，「資安即是病安」，衛福部會透過跨部門協力，將守護民眾就醫權益，打造安全可信的醫療環境。

資安 財務 衛福部

延伸閱讀

中華資安 9月轉上市

教部建置自動弱點掃描平台 4027校提升資安防護

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

統一資訊AI跨出零售揮軍金融圈 首辦金融資安趨勢研討會

相關新聞

保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

國內近期屢傳持有保護令的女子遭傷害事件，保護令遭質疑效力全失。衛福部今邀集司法院、法務部、內政部警政署、縣市警察局及專家...

全球塑膠公約「未完待續」 聯合國執行長：不會因挫折停步

歷經長達11天馬拉松式協商，全球塑膠公約談判會議今在瑞士日內瓦落幕，儘管未能如期達成最終協議，聯合國環境規劃署（UNEP...

全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）會議今下午在瑞士日內瓦落幕，因各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意...

首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

7-ELEVEN數位公益再進化，為協助無家者、清寒家庭等尊嚴取餐，補足公益團體假日送餐缺口，首創「OPENPOINT行動...

勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

勒索軟體近年成為全球醫院最嚴重的資安威脅，不僅造成財務損失與系統停擺，更可能影響病人安全。衛福部今與位發展部資通安全署一...

28歲女因「愛美」長期服用利尿劑消水腫 醫示警：腎齡恐超標

愛美當心害了腎！一名28歲女子為改善水腫型肥胖，聽信朋友建議長期服用利尿劑，雖然體重瞬間下降，但腎臟功能嚴重受損，檢測數據顯示腎絲球過濾率僅剩50分，腎齡猶如80歲老人，險些造成不可逆傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。