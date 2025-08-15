全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）會議今下午在瑞士日內瓦落幕，因各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意見分歧，塑膠公約最終仍無法在日內瓦完成，談判將延至下一輪繼續磋商。綠色和平表示，雖未達成協議，但延後結果顯示「塑膠減產」是各國不容妥協的議題，呼籲台灣設定明確的塑膠生產減量目標，繼續擔任東亞減塑行動的領頭羊。

綠色和平指出，歷經兩周討論，其中的關鍵核心議題，如第6條「設定全球塑膠生產控制目標」未能達成共識，各國決定延會。雖然沒有達成協議，但延會的結果顯示「塑膠減產」是各國不容妥協的重大議題；至於下次會議的具體時間地點，大會尚未公布。綠色和平呼籲台灣應設定明確的塑膠生產減量目標，在全球塑膠汙染治理中，繼續擔任東亞減塑行動的領頭羊。

綠色和平塑膠公約談判團長、美國分部全球塑膠專案負責人福布斯（Graham Forbes）表示，日內瓦未能達成協議，必須成為全世界的警鐘，絕大多數國家希望有一份強而有力的協議，石化產業和少數惡意行為者卻利用程序手段，無視塑膠危機正在加速。

他強調，公民社會的呼聲非常明確，我們需要一份具法律約束力且強而有力的條約，削減塑膠生產、保護人類健康、提供健全且公平的資金支持，並終結從開採到處置全面終結塑膠汙染。

至於「全球塑膠公約」的討論對台灣的影響，綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，目前公約文本涵蓋的許多面向，如一次性塑膠用品禁限用、推行重複使用、資源回收、海洋廢棄物打撈等層面，台灣已經展開若干具體行動，走在全球前端，有值得肯定的地方。但不可否認的事實是，這些措施都還是屬於下游「消費端管制」及「末端處理」，若生產端持續無限制增加，效益將有限，無法扭轉汙染現狀。

她以新四輕擴建案為例，預計塑膠生產原料「乙烯」的產能由35萬噸增加至每年100萬噸，擴大3倍，假設全數投入製作塑膠，相當於一年可製造3000億至5000億個輕型塑膠食品包裝袋，對末端處理會是災難性的負擔，也加劇全球塑膠汙染。

張凱婷指出，「減少塑膠生產與消費量」是這次公約討論的核心，也是科學證明解決塑膠汙染最有效的方法，以及達成淨零的必要路徑，台灣若要在全球塑膠汙染治理中，繼續扮演正向貢獻的角色，就不應迴避「塑膠減產」議題，建議環境部應與行政院、經濟部展開溝通，啟動「塑膠減產」的政策制定，並邀集產官學座談與相關立法討論，才能確保減塑政策的效果。

綠色和平也鼓勵環境部應多與理念相近國家增加國際交流，交換推動減塑立法、重複使用制度（如循環杯）等經驗，方能在後續談判中發揮更大的貢獻。