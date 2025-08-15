首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

7-ELEVEN數位公益再進化，為協助無家者、清寒家庭等尊嚴取餐，補足公益團體假日送餐缺口，首創「OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐公益賦能，公益團體於專屬賣場設定受助者可領取之一日三餐，並提供受助者icash2.0卡片，受助者即可於假日期間至指定7-ELEVEN門市取餐。今年首次合作「人安基金會」，從8月起將可提供無家者、單親家庭、清寒學子等百名寒士尊嚴取餐，估計一年將可兌領逾3萬餐次。

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自2023年9月推出「icash2.0卡兌領共享商品」創新商模，滿足沒有手機的孩童與長輩共享需求，現已擴展至寄杯、兌領、訂閱制等多元應用場景。2024年起更進一步陸續滿足一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院等4大團體的公益餐食服務，提供鮮乳、燕麥奶等健康營養補給，已於8個縣市、累計提供逾6萬餐次，超過約5萬人受助。

公益團體透過「icash2.0卡兌領共享商品」提供餐食服務給社會資源匱乏受助者，惟假日送取餐、受助者正餐營養補給等缺口尚待滿足，7-ELEVEN整合門市取餐、OPENPOINT行動隨時取專屬賣場功能、icash2.0卡片兌領等內部資源，首創全新行動待用餐公益服務，「OPENPOINT行動隨時取」成為首個可讓受助者自主尊嚴兌領的公益餐食系統。

7-ELEVEN首次行動待用餐公益服務與公益團體「人安基金會」合作，於8月起展開行動待用餐創新公益行動。人安基金會可於「OPENPOINT行動隨時取」內設置專屬賣場，在賣場內自行選擇米食、麵食、烘焙、豆漿、燕麥奶等20多種餐食；受助者可持公益團體特製專屬icash2.0卡片，至指定7-ELEVEN門市自由挑選一日三餐所需，一年預計提供逾3萬兌領餐次。

同時，7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐於2025年8月至11月所有募款所得將捐助「人安基金會」，號召民眾至7-ELEVEN門市投下零錢，或透過ibon、OPENPOINT App線上捐款一起幫助寒士尊嚴用餐。