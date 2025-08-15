快訊

28歲女因「愛美」長期服用利尿劑消水腫 醫示警：腎齡恐超標

聯合新聞網／ 綜合報導
利尿劑能幫助身體排出多餘的水分和鹽分，達到降血壓、改善水腫等效果。示意圖／ingimage
利尿劑能幫助身體排出多餘的水分和鹽分，達到降血壓、改善水腫等效果。示意圖／ingimage

愛美當心害了腎！一名28歲女子為改善水腫型肥胖，聽信朋友建議長期服用利尿劑，雖然體重瞬間下降，但腎臟功能嚴重受損，檢測數據顯示腎絲球過濾率僅剩50分，腎齡猶如80歲老人，險些造成不可逆傷害。

腎臟科醫師洪永祥在節目「醫師好辣」分享案例指出，該女子在公司例行健檢時發現腎功能明顯下降，然而她並無糖尿病、高血壓病史，也沒有亂吃止痛藥。進一步追問才得知，她為了穿衣好看、參加宴會時更顯苗條，才開始服用利尿劑控制體重。

洪永祥提到，該名女子第一次服用利尿劑就排出3000c.c.尿液，體重立刻減少3公斤，效果立竿見影。從此她逢重要場合便吃一顆，長期下來增加腎臟負擔，導致腎功能下降。

他警告民眾，利尿劑只能暫時排水，過度使用容易引發脫水、電解質失衡，甚至酸鹼度異常，長期恐傷害腎臟。他要求病患立即停藥並接受護腎治療，經3個月，腎絲球過濾率回升至70分。

他也提醒，除了利尿劑，部分常見藥物如非類固醇止痛藥、部分抗生素同樣可能傷腎，非必要時勿自行長期服用，有需求應先諮詢專業醫師，確保用藥安全。

腎臟 腎功能 藥物濫用

相關新聞

保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

國內近期屢傳持有保護令的女子遭傷害事件，保護令遭質疑效力全失。衛福部今邀集司法院、法務部、內政部警政署、縣市警察局及專家...

全球塑膠公約「未完待續」 聯合國執行長：不會因挫折停步

歷經長達11天馬拉松式協商，全球塑膠公約談判會議今在瑞士日內瓦落幕，儘管未能如期達成最終協議，聯合國環境規劃署（UNEP...

全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）會議今下午在瑞士日內瓦落幕，因各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意...

首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

7-ELEVEN數位公益再進化，為協助無家者、清寒家庭等尊嚴取餐，補足公益團體假日送餐缺口，首創「OPENPOINT行動...

勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

勒索軟體近年成為全球醫院最嚴重的資安威脅，不僅造成財務損失與系統停擺，更可能影響病人安全。衛福部今與位發展部資通安全署一...

