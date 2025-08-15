28歲女因「愛美」長期服用利尿劑消水腫 醫示警：腎齡恐超標

愛美當心害了腎！一名28歲女子為改善水腫型肥胖，聽信朋友建議長期服用利尿劑，雖然體重瞬間下降，但腎臟功能嚴重受損，檢測數據顯示腎絲球過濾率僅剩50分，腎齡猶如80歲老人，險些造成不可逆傷害。

腎臟科醫師洪永祥在節目「醫師好辣」分享案例指出，該女子在公司例行健檢時發現腎功能明顯下降，然而她並無糖尿病、高血壓病史，也沒有亂吃止痛藥。進一步追問才得知，她為了穿衣好看、參加宴會時更顯苗條，才開始服用利尿劑控制體重。

洪永祥提到，該名女子第一次服用利尿劑就排出3000c.c.尿液，體重立刻減少3公斤，效果立竿見影。從此她逢重要場合便吃一顆，長期下來增加腎臟負擔，導致腎功能下降。

他警告民眾，利尿劑只能暫時排水，過度使用容易引發脫水、電解質失衡，甚至酸鹼度異常，長期恐傷害腎臟。他要求病患立即停藥並接受護腎治療，經3個月，腎絲球過濾率回升至70分。

他也提醒，除了利尿劑，部分常見藥物如非類固醇止痛藥、部分抗生素同樣可能傷腎，非必要時勿自行長期服用，有需求應先諮詢專業醫師，確保用藥安全。