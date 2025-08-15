快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

台灣中醫成就國際矚目 加拿大中醫界積極取經

中央社／ 溫哥華14日專電

全球中醫醫學會聯合會訪問團首度到溫哥華參加國際會議，於加拿大中醫界分享台灣中醫現代化成就，包括中西醫結合新契機、人工智慧（AI）在中醫之應用領域等，彰顯台灣中醫藥在醫療外交上的重要角色。

第三屆溫哥華國際中醫學術會議將於周末登場，全球中醫藥醫學會聯合會理事長林源泉、副理事長蔡嘉一、常務理事高宗桂等十幾名醫師昨日抵達溫哥華，卑詩省中醫師公會執行理事長張漢英、理事長朱國項、副理事長張明華親臨接機，雙方在機場相見歡，為此次台加中醫交流訪問揭開序幕。

林源泉對中央社表示，台灣對中醫師的養成過程非常嚴謹，醫學院就讀7年的時間中，最後2年要分別在西醫和中醫實習過後才能畢業；考取中醫執照後還要再經過2年的醫學中心訓練，才能自行開業。「我們重視精進，不僅在台灣會常切磋學習，也樂於邁向國際、拓展視野。中醫是台灣與世界接軌的橋樑之一。」

擔任台中榮總傳統醫學部主任的蔡嘉一說，台灣中醫藥界以「融合傳統與現代醫學」為目標，很多醫師都是全能的中西醫專家。「如今AI時代來臨，中醫也積極利用AI進行數據分析、檢測、教學等，保留原汁原味下也不斷與時俱進。」

張漢英讚揚台灣中醫藥界全方位的發展，今年的中醫學術會議上涉及的領域非常廣，包括中醫如何運用於癌症、心臟病、流感等方面，也探討針刀療法、中醫美容、AI應用等。「這是一次跨國度、跨領域的交流，希望透過中醫藥造福更多人。」

加拿大聯邦、省和市政府的多位政要將出席大會的開幕式。朱國項說： 「這是一個好機會能讓加拿大政府進一步認識並學習台灣中醫的成就，未來能讓中醫全面進入加拿大健保體系，就能讓更多加拿大人受惠。」

此外，加拿大慈濟人醫會本周亦舉辦中醫論壇，邀請多位醫師分享專業，例如原是奧地利腦神經專科醫生的莊義興進行教學指導，他結合中西醫經驗而研發的頭皮針對腦神經恢復大有幫助。台北市立聯合醫院林森昆明中醫院區副院長邱榮鵬則主講「觸摸結構的奧秘」，探索身體「皮膚、筋膜、結構」之間的奧妙互動。

加拿大慈濟人醫會召集人鍾政哲醫師表示，慈濟的中醫論壇邁入第10年，除了很多新醫師來充電外，還有一些加拿大醫師10年不間斷地參與學習，十年磨一劍的恆心毅力令人萬分欽佩。

中醫 醫師 醫學會

延伸閱讀

世運會／李思詩兩分砲、杜雅婷中繼好投 中華女壘進四強戰加拿大

外交抗議成功 加拿大小鎮決議重新懸掛台灣國旗

加航空服員罷工 美旅客轉機受影響 周末起全面停飛

南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

相關新聞

保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

國內近期屢傳持有保護令的女子遭傷害事件，保護令遭質疑效力全失。衛福部今邀集司法院、法務部、內政部警政署、縣市警察局及專家...

全球塑膠公約「未完待續」 聯合國執行長：不會因挫折停步

歷經長達11天馬拉松式協商，全球塑膠公約談判會議今在瑞士日內瓦落幕，儘管未能如期達成最終協議，聯合國環境規劃署（UNEP...

全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）會議今下午在瑞士日內瓦落幕，因各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意...

首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

7-ELEVEN數位公益再進化，為協助無家者、清寒家庭等尊嚴取餐，補足公益團體假日送餐缺口，首創「OPENPOINT行動...

勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

勒索軟體近年成為全球醫院最嚴重的資安威脅，不僅造成財務損失與系統停擺，更可能影響病人安全。衛福部今與位發展部資通安全署一...

28歲女因「愛美」長期服用利尿劑消水腫 醫示警：腎齡恐超標

愛美當心害了腎！一名28歲女子為改善水腫型肥胖，聽信朋友建議長期服用利尿劑，雖然體重瞬間下降，但腎臟功能嚴重受損，檢測數據顯示腎絲球過濾率僅剩50分，腎齡猶如80歲老人，險些造成不可逆傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。