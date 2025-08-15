台灣中醫成就國際矚目 加拿大中醫界積極取經

全球中醫藥醫學會聯合會訪問團首度到溫哥華參加國際會議，於加拿大中醫界分享台灣中醫現代化成就，包括中西醫結合新契機、人工智慧（AI）在中醫之應用領域等，彰顯台灣中醫藥在醫療外交上的重要角色。

第三屆溫哥華國際中醫學術會議將於周末登場，全球中醫藥醫學會聯合會理事長林源泉、副理事長蔡嘉一、常務理事高宗桂等十幾名醫師昨日抵達溫哥華，卑詩省中醫師公會執行理事長張漢英、理事長朱國項、副理事長張明華親臨接機，雙方在機場相見歡，為此次台加中醫交流訪問揭開序幕。

林源泉對中央社表示，台灣對中醫師的養成過程非常嚴謹，醫學院就讀7年的時間中，最後2年要分別在西醫和中醫實習過後才能畢業；考取中醫執照後還要再經過2年的醫學中心訓練，才能自行開業。「我們重視精進，不僅在台灣會常切磋學習，也樂於邁向國際、拓展視野。中醫是台灣與世界接軌的橋樑之一。」

擔任台中榮總傳統醫學部主任的蔡嘉一說，台灣中醫藥界以「融合傳統與現代醫學」為目標，很多醫師都是全能的中西醫專家。「如今AI時代來臨，中醫也積極利用AI進行數據分析、檢測、教學等，保留原汁原味下也不斷與時俱進。」

張漢英讚揚台灣中醫藥界全方位的發展，今年的中醫學術會議上涉及的領域非常廣，包括中醫如何運用於癌症、心臟病、流感等方面，也探討針刀療法、中醫美容、AI應用等。「這是一次跨國度、跨領域的交流，希望透過中醫藥造福更多人。」

加拿大聯邦、省和市政府的多位政要將出席大會的開幕式。朱國項說： 「這是一個好機會能讓加拿大政府進一步認識並學習台灣中醫的成就，未來能讓中醫全面進入加拿大健保體系，就能讓更多加拿大人受惠。」

此外，加拿大慈濟人醫會本周亦舉辦中醫論壇，邀請多位醫師分享專業，例如原是奧地利腦神經專科醫生的莊義興進行教學指導，他結合中西醫經驗而研發的頭皮針對腦神經恢復大有幫助。台北市立聯合醫院林森昆明中醫院區副院長邱榮鵬則主講「觸摸結構的奧秘」，探索身體「皮膚、筋膜、結構」之間的奧妙互動。

加拿大慈濟人醫會召集人鍾政哲醫師表示，慈濟的中醫論壇邁入第10年，除了很多新醫師來充電外，還有一些加拿大醫師10年不間斷地參與學習，十年磨一劍的恆心毅力令人萬分欽佩。