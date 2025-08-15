COP30巴西11月登場 彭啓明盼國際給台灣機會參與

COP30預訂今年11月於巴西舉辦。環境部長彭啓明今天表示，能夠理解現在的國際狀況，但希望國際社會能給台灣有機會參與，他會努力爭取。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）預訂今年11月在巴西貝倫舉辦。彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，希望國際社會能給台灣有機會參與，他會努力爭取，但他也能理解目前的國際現實狀況。

環境部舉辦「氣候行動與青年同行」記者會，邀集教育部、台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠，以及普通型高級中等學校地理、生物、地科學科中心執行秘書及老師，共同出席。

彭啓明說，為了擴大青年參與，讓年輕世代不僅能表達意見，更能付諸實際行動；環境部推動多項措施，包含提供高中生六小時的線上課程，以及氣候素養教育等。

葉欣誠表示，氣候變遷無所不在，和所有的學科、領域都有直接及間接的關係；環境部將氣候與青年有關的事連結，青年若有興趣，不會沒有管道參與；鼓勵年輕人，未來是他們的世代，再過10年、20年，相信到時候氣候變遷會更嚴重，因此他們的聲音會更重要。

環境部與教育部合作辦理青年圓夢「全球氣候連線」計畫，今天也邀請獲選將於年底赴巴西參加COP30活動的4名台灣青年代表一同出席。

台大氣候永續所博士班學生陳羅以表示，她是台東原住民，非常希望能參與COP30，因為這次在巴西，那裡也有許多原住民族群；希望藉此機會學習其他原住民族群如何面對氣候變遷帶來的衝擊，以及所採取的調適方式，並探討如何在那樣的背景下達到公正與公平。