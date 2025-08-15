快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

COP30巴西11月登場 彭啓明盼國際給台灣機會參與

中央社／ 台北15日電

COP30預訂今年11月於巴西舉辦。環境部長彭啓明今天表示，能夠理解現在的國際狀況，但希望國際社會能給台灣有機會參與，他會努力爭取。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）預訂今年11月在巴西貝倫舉辦。彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，希望國際社會能給台灣有機會參與，他會努力爭取，但他也能理解目前的國際現實狀況。

環境部舉辦「氣候行動與青年同行」記者會，邀集教育部、台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠，以及普通型高級中等學校地理、生物、地科學科中心執行秘書及老師，共同出席。

彭啓明說，為了擴大青年參與，讓年輕世代不僅能表達意見，更能付諸實際行動；環境部推動多項措施，包含提供高中生六小時的線上課程，以及氣候素養教育等。

葉欣誠表示，氣候變遷無所不在，和所有的學科、領域都有直接及間接的關係；環境部將氣候與青年有關的事連結，青年若有興趣，不會沒有管道參與；鼓勵年輕人，未來是他們的世代，再過10年、20年，相信到時候氣候變遷會更嚴重，因此他們的聲音會更重要。

環境部與教育部合作辦理青年圓夢「全球氣候連線」計畫，今天也邀請獲選將於年底赴巴西參加COP30活動的4名台灣青年代表一同出席。

台大氣候永續所博士班學生陳羅以表示，她是台東原住民，非常希望能參與COP30，因為這次在巴西，那裡也有許多原住民族群；希望藉此機會學習其他原住民族群如何面對氣候變遷帶來的衝擊，以及所採取的調適方式，並探討如何在那樣的背景下達到公正與公平。

青年 環境部 原住民族

延伸閱讀

為地方環保局請命 彭啓明：盼縣市首長多給「媽媽關愛眼神」

彭啓明盼地方增環保預算：多點「媽媽關愛眼神」

重新檢討綠電 彭啓明：經濟部應做政策環評

盧秀燕院會槓上卓榮泰 彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

相關新聞

保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

國內近期屢傳持有保護令的女子遭傷害事件，保護令遭質疑效力全失。衛福部今邀集司法院、法務部、內政部警政署、縣市警察局及專家...

全球塑膠公約「未完待續」 聯合國執行長：不會因挫折停步

歷經長達11天馬拉松式協商，全球塑膠公約談判會議今在瑞士日內瓦落幕，儘管未能如期達成最終協議，聯合國環境規劃署（UNEP...

全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）會議今下午在瑞士日內瓦落幕，因各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意...

首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

7-ELEVEN數位公益再進化，為協助無家者、清寒家庭等尊嚴取餐，補足公益團體假日送餐缺口，首創「OPENPOINT行動...

勒索軟體成全球醫療資安頭號威脅 資安未來納入醫院評鑑

勒索軟體近年成為全球醫院最嚴重的資安威脅，不僅造成財務損失與系統停擺，更可能影響病人安全。衛福部今與位發展部資通安全署一...

28歲女因「愛美」長期服用利尿劑消水腫 醫示警：腎齡恐超標

愛美當心害了腎！一名28歲女子為改善水腫型肥胖，聽信朋友建議長期服用利尿劑，雖然體重瞬間下降，但腎臟功能嚴重受損，檢測數據顯示腎絲球過濾率僅剩50分，腎齡猶如80歲老人，險些造成不可逆傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。