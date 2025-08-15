第一屆500甜／最高票16甜「畬室」：用風味創作的過程非常的過癮
《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各界名人、選出念念不忘的甜點，今日公布最終500甜得獎名單。由「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」一舉拿下16甜最高票。
在全場歡呼聲中，畬室創辦人暨主廚鄭畬軒上台領取第一屆500甜最高票數獎座，鄭畬軒表示，「首先謝謝所有的評審，也謝謝所有的同業朋友與先進們，我覺得今天在這裡，不管是獲得什麼樣的甜數，其實都代表一個很重要的事情，就是『風味』。有那麼多喜歡創造風味，喜歡欣賞、喜歡品嘗風味的人一起聚集在這裡。『畬室』只是用我們的方式做我們的風味，如同各位用自己的方式做自己的風味。我很榮幸代表我們整個團隊，以及支持我們所有的朋友、客人站在這裡，誠摯的感謝各位。」
鄭畬軒接著說，「今年也是『畬室』十周年，但去看向國外一些百年、二百年的老店，十周年根本是一個嬰兒，以一般人類來說，十周年確實也是一個小孩，但我會說用風味創作的過程非常的過癮，也很謝謝台灣孕育出這麼多美麗的食材及環境，讓我們可以一起發揮，讓這個工作發揮得淋漓盡致非常精彩，謝謝。」
第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗
指定手機｜三星Galaxy系列
合作夥伴｜HITACHI、福樂
贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
