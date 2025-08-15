攝影重現昔日台味餐館 劉俊茂個展串連台日情

曾在日本東京開業19年的台味餐館「劉的店」，今天起在中正紀念堂重現。餐館老闆劉俊茂長年喜愛攝影，這是在餐館熄燈後首檔攝影展，他捕捉許多日本大橋景色，也以影像串連台日交流橋梁。

劉俊茂1948年生於台灣嘉義，退伍後在飯店工作，因此認識日本商人，協助他在1972年赴日本東京扎根，後陸續開設「梅園」及「劉的店」餐廳，分別於2013年、2022年熄燈。「『味の橋』劉俊茂 台日情懷攝影展」今天開幕，特別以印刷重現「劉的店」餐館外觀，還有招牌排骨便當、炸雞排等料理手板。

劉俊茂今天告訴中央社記者，「劉的店」原址成為一間拉麵店，他當時想著熄燈後正式踏入退休生活，「70幾歲了，也可以休息一下。」退休後仍住在日本，「全世界到日本的觀光客中，感覺現在最多就是台灣人，我們台灣那麼小的國家，比美國其他國家都多，這是很不可思議的。」

劉俊茂提到，離開台灣那麼多年來，仍一直感覺台灣與日本的連結，因此這次推出「台日情懷」攝影展，也是他在退休後首檔攝影展。以前經營餐館時只要有空，他就會跑遍各地，這次展覽從幾千、幾萬張照片中選出作品，從中也得到不少樂趣。

像是2020年拍攝的「朝日富士」，劉俊茂以鏡頭捕捉粉紫色日出光線灑落富士山與湖面，他開心地說，那是「可遇不可求」的瞬間。「橋」也是他時常注視的風景，展覽命題便以此為核心，在2017年首度於東京辦攝影個展後，他陸續於台中、台南辦展，這是第4檔個展，今天也吸引日本遊客駐足欣賞。

總統府資政謝長廷今天到場支持，他表示，他與劉俊茂同年到日本，他留學、劉俊茂流浪，後來他當律師、劉俊茂當廚師，再後來他當大使（駐日代表）、劉俊茂當大師，2人淵源深厚。當時注意到劉俊茂喜愛攝影，從而鼓勵辦展，「橋」擁有多重意思，如過渡、轉折、克服難關，映照出拍攝者心境。

印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，他數年來投入觀察台灣、日本關係，每天心情都很好，每天都有促進台日關係的事情發生，除有政府推動外，也有強大的民間力量，劉俊茂便是其一，將日本許多美麗風景介紹給台灣，也是重要的民間大使。

「『味の橋』劉俊茂 台日情懷攝影展」今天起至28日展出，地點在中正紀念堂1樓藝廊。