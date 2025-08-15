聽新聞
0:00 / 0:00
加入寰宇一家再進一步 星宇宣布與美國航空結盟
繼於七月底宣佈開航美國鳳凰城航線後，星宇航空今（15）日宣布與美國航空（American Airlines）展開合作，透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性。
此次合作帶來之便利服務包含旅客可一票預定星宇航空與美國航空的航班，享受行李從出發地直掛到目的地之便利性。搭乘星宇航空航班抵達美國的旅客，將可輕鬆銜接美國航空航班，自由前往紐約、費城、波士頓、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯、墨西哥城等城市。
星宇航空執行長翟健華表示，藉由合作協議，可大幅拓展在美國的航網深度，同時，也讓美國航空的旅客，能搭乘星宇航空更便利的轉機至亞洲。
美國航空聯盟資深副總裁Anmol Bhargava表示，很高興能與星宇航空攜手合作，旅客將能從台北輕鬆銜接至北美超過250個城市。
旅客即日起可透過各大旅行社訂購星宇航空及美國航空的一本票行程，此外，星宇航空台北-鳳凰城航線現正開放購票，將於明年1月15日正式啟航，開航初期每周三班，並將於三月起增加為每周四班，詳情請至星宇航空官網www.starlux-airlines.com 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言