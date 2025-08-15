加入寰宇一家再進一步 星宇宣布與美國航空結盟

聯合新聞網《科技玩家》每周都會推薦限時LINE免費貼圖，吸引不少讀者下載，其中又以「表情貼小傢伙（暫定）免費表情貼」最為熱門，裡頭包含哭泣、坐馬桶上大號等表情相當多人愛用，但它的使用期限僅有1個月，最近也到了過期時間，不少人哀號已不能使用「地瓜球表情貼」，力挺作者改出付費版，更有人把它實體化做出小公仔，還釣出大家愛用的圖案種類，相當可愛。

2025-08-15 15:57