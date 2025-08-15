為地方環保局請命 彭啓明：盼縣市首長多給「媽媽關愛眼神」

新修的財政收支劃分法上路後，中央須下放地方政府約3753億元。環境部長彭啓明今出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會會後受訪，財劃法通過後中央預算減少，補助地方預算也跟著減少，他想幫各縣市環保局請命，請地方首長明年編列預算時，多給環保事務一點「媽媽關愛的眼神」。

彭啓明說，過去財劃法有一定比例給地方，但修法後各部會預算減少，特別是補助部分減少，造成各縣市政府籌編預算很大困擾，過往各縣市環保單位預算、關愛眼神就不是特別多，未來若補助地方預算減少，他期待各縣市首長編列明年預算時，能用媽媽關愛的眼神給環保事務，環保才會做得好。至於環境部掌握的基金部分，則會盡量維持。

對於近來內閣改組聲浪延燒，多名閣員被點名下台。彭啓明說，自己來自民間，非常珍惜到政府為大家服務的機會，他秉持「進了廚房就不要怕熱」，珍惜每一天，把一天當作兩天用。他說，自己不在乎改組人選是不是他，但他非常珍惜幫大家服務的機會，會努力守護環境，也尊重院長、總統未來的考量。

此外，有媒體提問環境部對23日核三重啟公投的態度，彭啓明回應，環境部並非核能主管單位，對核能議題會秉持環境基本法的規範，針對未來核能或新能源發展，其實有很大的理性討論空間，他也予以尊重。