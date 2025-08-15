快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聽新聞
0:00 / 0:00

為地方環保局請命 彭啓明：盼縣市首長多給「媽媽關愛眼神」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明今出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會。記者葉冠妤/攝影
環境部長彭啓明今出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會。記者葉冠妤/攝影

新修的財政收支劃分法上路後，中央須下放地方政府約3753億元。環境部彭啓明今出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段性進度說明」記者會會後受訪，財劃法通過後中央預算減少，補助地方預算也跟著減少，他想幫各縣市環保局請命，請地方首長明年編列預算時，多給環保事務一點「媽媽關愛的眼神」。

彭啓明說，過去財劃法有一定比例給地方，但修法後各部會預算減少，特別是補助部分減少，造成各縣市政府籌編預算很大困擾，過往各縣市環保單位預算、關愛眼神就不是特別多，未來若補助地方預算減少，他期待各縣市首長編列明年預算時，能用媽媽關愛的眼神給環保事務，環保才會做得好。至於環境部掌握的基金部分，則會盡量維持。

對於近來內閣改組聲浪延燒，多名閣員被點名下台。彭啓明說，自己來自民間，非常珍惜到政府為大家服務的機會，他秉持「進了廚房就不要怕熱」，珍惜每一天，把一天當作兩天用。他說，自己不在乎改組人選是不是他，但他非常珍惜幫大家服務的機會，會努力守護環境，也尊重院長、總統未來的考量。

此外，有媒體提問環境部對23日核三重啟公投的態度，彭啓明回應，環境部並非核能主管單位，對核能議題會秉持環境基本法的規範，針對未來核能或新能源發展，其實有很大的理性討論空間，他也予以尊重。

核能 彭啓明 環境部

延伸閱讀

彭啓明盼地方增環保預算：多點「媽媽關愛眼神」

重新檢討綠電 彭啓明：經濟部應做政策環評

盧秀燕院會槓上卓榮泰 彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

風災後光電板堆置農地 彭啓明：若違法不排除開罰

相關新聞

LINE免費貼圖過期了！「馬桶地瓜球」太實用 集體淚求作者出付費版

聯合新聞網《科技玩家》每周都會推薦限時LINE免費貼圖，吸引不少讀者下載，其中又以「表情貼小傢伙（暫定）免費表情貼」最為熱門，裡頭包含哭泣、坐馬桶上大號等表情相當多人愛用，但它的使用期限僅有1個月，最近也到了過期時間，不少人哀號已不能使用「地瓜球表情貼」，力挺作者改出付費版，更有人把它實體化做出小公仔，還釣出大家愛用的圖案種類，相當可愛。

第一屆500甜／最高票16甜「畬室」：用風味創作的過程非常的過癮

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

「蘿蔔腿才是好腿」 醫讚：肌肉結實是健康關鍵、手術恢復力強

許多女性擔心自己有「蘿蔔腿」，覺得不夠修長不好看，甚至感到自卑。但林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦醫師卻指出，「蘿蔔腿才是好腿」，因為它代表小腿肌肉結實，對健康、手術及老年生活都有極大益處。在他的眼中，結實的小腿不只是外觀，更是人體健康的重要指標。

加入寰宇一家再進一步 星宇宣布與美國航空結盟

繼於七月底宣佈開航美國鳳凰城航線後，星宇航空今（15）日宣布與美國航空（American Airlines）展開合作，透...

為地方環保局請命 彭啓明：盼縣市首長多給「媽媽關愛眼神」

新修的財政收支劃分法上路後，中央須下放地方政府約3753億元。環境部長彭啓明今出席「聯合國塑膠公約INC-5.2會議階段...

天氣好熱！千萬別亂用止汗劑 食藥署提醒：當心中暑

台灣的夏天天氣濕熱難耐，流不完的汗總讓人感到不適，更恐怖的就是流汗後留下的臭味。為此，食藥署在臉書社團「TFDA化粧品安全使用」提醒大家，制臭劑和止汗劑產品基本上是不同的，止汗劑多半藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管，以達到抑制出汗的效果，制臭劑則多為香精、香料，以降低異味為主「不具有止汗功能」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。